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Чернышенко призвал обеспечить работу ветеранов спецоперации в школах
Чернышенко призвал обеспечить работу ветеранов спецоперации в школах - РИА Новости, 11.02.2025
Чернышенко призвал обеспечить работу ветеранов спецоперации в школах
При разработке Стратегии развития образования необходимо обеспечить работу ветеранов спецоперации в образовательных организациях РФ, заявил вице-премьер Дмитрий РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:29:00+03:00
2025-02-11T17:29:00+03:00
2025-02-11T17:29:00+03:00
общество
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При разработке Стратегии развития образования необходимо обеспечить работу ветеранов спецоперации в образовательных организациях РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В рамках стратегии я считаю необходимым предусмотреть возможности для наших бойцов, которые возвращаются с СВО. Система образования должна обеспечить возможность получения необходимой и востребованной профессии, найти достойную работу… Важно обеспечить работу ветеранов СВО в наших образовательных организациях", - сказал зампред правительства в ходе правительственного часа в Госдуме на тему разработки стратегии развития образования в России. Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и координируется администрацией президента и правительством РФ. Над документом работает свыше тысячи экспертов в области образования. Стратегия будет учитывать традиционные ценности системы образования: высокий статус профессии педагога, формирование единого образовательного пространства в стране. Утвердить документ планируется в 2025 году после самого широкого обсуждения.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Госдума РФ
Чернышенко призвал обеспечить работу ветеранов спецоперации в школах
Чернышенко: нужно обеспечить работу ветеранов СВО в образовательных организациях