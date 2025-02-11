https://ria.ru/20250211/chernyshenko-1998686505.html

Чернышенко призвал обеспечить работу ветеранов спецоперации в школах

Чернышенко призвал обеспечить работу ветеранов спецоперации в школах - РИА Новости, 11.02.2025

Чернышенко призвал обеспечить работу ветеранов спецоперации в школах

При разработке Стратегии развития образования необходимо обеспечить работу ветеранов спецоперации в образовательных организациях РФ, заявил вице-премьер Дмитрий РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:29:00+03:00

2025-02-11T17:29:00+03:00

2025-02-11T17:29:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. При разработке Стратегии развития образования необходимо обеспечить работу ветеранов спецоперации в образовательных организациях РФ, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "В рамках стратегии я считаю необходимым предусмотреть возможности для наших бойцов, которые возвращаются с СВО. Система образования должна обеспечить возможность получения необходимой и востребованной профессии, найти достойную работу… Важно обеспечить работу ветеранов СВО в наших образовательных организациях", - сказал зампред правительства в ходе правительственного часа в Госдуме на тему разработки стратегии развития образования в России. Стратегия развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года разрабатывается в соответствии с поручением президента России Владимира Путина и координируется администрацией президента и правительством РФ. Над документом работает свыше тысячи экспертов в области образования. Стратегия будет учитывать традиционные ценности системы образования: высокий статус профессии педагога, формирование единого образовательного пространства в стране. Утвердить документ планируется в 2025 году после самого широкого обсуждения.

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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, госдума рф