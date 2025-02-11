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Минфин рассказал о росте нефтегазовых доходов бюджета в январе

Минфин рассказал о росте нефтегазовых доходов бюджета в январе - РИА Новости, 11.02.2025

Минфин рассказал о росте нефтегазовых доходов бюджета в январе

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе 2025 года выросли на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 789 миллиардов рублей,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:52:00+03:00

2025-02-11T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ в январе 2025 года выросли на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 789 миллиардов рублей, ненефтегазовые - на 9,3%, до 1,882 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 789 млрд рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года (на 16,9% г/г) преимущественно вследствие роста среднего обменного курса доллара и цен на газ. Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, и в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития до конца года также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем", - говорится в материалах на сайте ведомства. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 1 882 млрд рублей (+9,3% г/г), несколько превысив плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. Незначительное снижение поступлений НДС в январе связано с ускоренным возмещением налога в первый месяц квартала и не отразится на квартальной динамике поступлений", - отмечается в материалах. В целом траектория поступления ненефтегазовых доходов в начале текущего года наряду с более высоким уровнем налоговой базы прошлого года формируют предпосылки для значимого превышения динамики, заложенной при формировании закона о бюджете, указали в министерстве.

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экономика, россия