https://ria.ru/20250211/burdin--1998541449.html
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" снова обжаловал арест
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" снова обжаловал арест - РИА Новости, 11.02.2025
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" снова обжаловал арест
Защита сооснователя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обжаловала решение суда о РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:19:00+03:00
2025-02-11T09:19:00+03:00
2025-02-11T09:19:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Защита сооснователя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обжаловала решение суда о продлении ему ареста до 11 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Вчера в Верх-Исетский суд поступила (жалоба – ред.) от адвоката Бурдина", – уточнили в пресс-службе. Верх-Исетский райсуд 14 ноября 2024 года отправил в СИЗО 51-летнего Бурдина по 11 января, потом арест продлили еще на месяц. Ранее обжаловать свое заключение под стражу ему не удалось. Суд 6 февраля вновь продлил музыканту арест - до 11 марта. На последнем заседании по продлению меры пресечения следователь отмечала, что Бурдин был задержан 12 ноября, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ), свою вину он признал в полном объеме. Правоохранительные органы данное дело никак не комментируют. Сам Бурдин заявлял суду, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. При этом на заседании не озвучивалось, чем именно он травмировал знакомого, но судья, зачитав материалы уголовного дела, пояснила, что потерпевший поступил в больницу с резаным ранением. Адвокат фигуранта отвечать на вопросы РИА Новости отказалась. Также Бурдин добавлял суду, что был пару лет знаком с потерпевшим, готов перед ним извиниться, а сам надеется на более мягкую меру пресечения, чем арест. Владимир Бурдин – музыкант, участник рок-группы "Смысловые галлюцинации" до 1993 года, один из ее основателей, после распада группы выступал сольно.
https://rsport.ria.ru/20250103/bloger-1992398203.html
https://ria.ru/20250206/burdin-1997690459.html
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происшествия, россия, свердловский областной суд
Происшествия, Россия, Свердловский областной суд
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" снова обжаловал арест
Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" Бурдин снова обжаловал арест
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Защита сооснователя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обжаловала решение суда о продлении ему ареста до 11 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда.
"Вчера в Верх-Исетский суд поступила (жалоба – ред.) от адвоката Бурдина", – уточнили в пресс-службе.
Верх-Исетский райсуд 14 ноября 2024 года отправил в СИЗО 51-летнего Бурдина по 11 января, потом арест продлили еще на месяц. Ранее обжаловать свое заключение под стражу ему не удалось. Суд 6 февраля вновь продлил музыканту арест - до 11 марта.
На последнем заседании по продлению меры пресечения следователь отмечала, что Бурдин был задержан 12 ноября, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ
), свою вину он признал в полном объеме. Правоохранительные органы данное дело никак не комментируют.
Сам Бурдин заявлял суду, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. При этом на заседании не озвучивалось, чем именно он травмировал знакомого, но судья, зачитав материалы уголовного дела, пояснила, что потерпевший поступил в больницу с резаным ранением. Адвокат фигуранта отвечать на вопросы РИА Новости отказалась.
Также Бурдин добавлял суду, что был пару лет знаком с потерпевшим, готов перед ним извиниться, а сам надеется на более мягкую меру пресечения, чем арест.
Владимир Бурдин – музыкант, участник рок-группы "Смысловые галлюцинации" до 1993 года, один из ее основателей, после распада группы выступал сольно.