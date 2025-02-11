https://ria.ru/20250211/burdin--1998541449.html

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" снова обжаловал арест

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" снова обжаловал арест - РИА Новости, 11.02.2025

Сооснователь группы "Смысловые галлюцинации" снова обжаловал арест

Защита сооснователя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обжаловала решение суда о РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:19:00+03:00

2025-02-11T09:19:00+03:00

2025-02-11T09:19:00+03:00

происшествия

россия

свердловский областной суд

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 фев – РИА Новости. Защита сооснователя рок-группы "Смысловые галлюцинации" Владимира Бурдина, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обжаловала решение суда о продлении ему ареста до 11 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского областного суда. "Вчера в Верх-Исетский суд поступила (жалоба – ред.) от адвоката Бурдина", – уточнили в пресс-службе. Верх-Исетский райсуд 14 ноября 2024 года отправил в СИЗО 51-летнего Бурдина по 11 января, потом арест продлили еще на месяц. Ранее обжаловать свое заключение под стражу ему не удалось. Суд 6 февраля вновь продлил музыканту арест - до 11 марта. На последнем заседании по продлению меры пресечения следователь отмечала, что Бурдин был задержан 12 ноября, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (пункт "з" части 2 статьи 111 УК РФ), свою вину он признал в полном объеме. Правоохранительные органы данное дело никак не комментируют. Сам Бурдин заявлял суду, что действовал в состоянии аффекта и не понял, как все произошло. При этом на заседании не озвучивалось, чем именно он травмировал знакомого, но судья, зачитав материалы уголовного дела, пояснила, что потерпевший поступил в больницу с резаным ранением. Адвокат фигуранта отвечать на вопросы РИА Новости отказалась. Также Бурдин добавлял суду, что был пару лет знаком с потерпевшим, готов перед ним извиниться, а сам надеется на более мягкую меру пресечения, чем арест. Владимир Бурдин – музыкант, участник рок-группы "Смысловые галлюцинации" до 1993 года, один из ее основателей, после распада группы выступал сольно.

https://rsport.ria.ru/20250103/bloger-1992398203.html

https://ria.ru/20250206/burdin-1997690459.html

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происшествия, россия, свердловский областной суд