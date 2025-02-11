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Британия не намерена вводить ответные пошлины против США, сообщает Times - РИА Новости, 11.02.2025
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03:06 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/britaniya-1998519849.html
Британия не намерена вводить ответные пошлины против США, сообщает Times
Британия не намерена вводить ответные пошлины против США, сообщает Times - РИА Новости, 11.02.2025
Британия не намерена вводить ответные пошлины против США, сообщает Times
Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия и надеется договориться с... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:06:00+03:00
2025-02-11T03:06:00+03:00
сша
великобритания
дональд трамп
politico
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия и надеется договориться с Вашингтоном, чтобы для них сделали исключение, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Великобритания, как ожидается, не будет отвечать (на введение США новых пошлин - ред.) тем же... Правительство надеется договориться об исключении из пошлин и подождет деталей планов, прежде чем примет решение об ответных мерах", - пишет издание. Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия. Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
https://ria.ru/20250210/frantsija-1998367599.html
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сша, великобритания, дональд трамп, politico
США, Великобритания, Дональд Трамп, Politico
Британия не намерена вводить ответные пошлины против США, сообщает Times

Times: Британия не намерена вводить ответные пошлины против США

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Великобритания, как ожидается, не собирается вводить ответные пошлины против введенных США ограничений на импорт стали и алюминия и надеется договориться с Вашингтоном, чтобы для них сделали исключение, сообщает газета Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
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"Великобритания, как ожидается, не будет отвечать (на введение США новых пошлин - ред.) тем же... Правительство надеется договориться об исключении из пошлин и подождет деталей планов, прежде чем примет решение об ответных мерах", - пишет издание.
Ранее издание Politico сообщило, что британское правительство добивается от Вашингтона разъяснений по поводу решения президента США Дональда Трампа ввести тарифы на импорт стали и алюминия.
Британская торговая ассоциация производителей стали UK Steel сообщила, что решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт алюминия и стали станет сокрушительным ударом по сталелитейному сектору Великобритании.
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СШАВеликобританияДональд ТрампPolitico
 
 
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