Су-шерпа России разъяснил статус участия Саудовской Аравии в БРИКС
Су-шерпа Князев: Саудовской Аравии нужно время для принятия решения о вступлении
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Павел Князев. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 11 фев - РИА Новости. Саудовская Аравия уже участвовала в ряде мероприятий по линии БРИКС, однако стране необходимо дополнительное время для принятия решения о своем вступлении, Россия готова спокойно и с уважением его ожидать, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа РФ в БРИКС Павел Князев.
"Россия исходит из того, что Саудовская Аравия вошла в БРИКС в качестве полноценного члена с 1 января 2024 года. Саудовские коллеги участвуют в ряде мероприятий, присутствуют на встречах шерп, а также были на сессиях в формате "аутрич"/"БРИКС+" саммита в Казани и заседания министров иностранных дел. Они информировали о том, что продолжают внутренние процедуры и обсуждают, как оформить членство в БРИКС и как имеющиеся договоренности соотносятся с их обязательствами в других форматах", - отметил Князев.
По словам дипломата, Россия "спокойно и с уважением" относится к ному, что Саудовской Аравии необходимы дополнительные процедуры и дополнительное время.
"Мы не делаем из этого какого-то острого вопроса и спокойно ожидаем, когда они определятся. Сами они называют свой статус "приглашенное государство". В каком-то смысле они действительно остаются в этом состоянии, хотя такого формата не существует и не вводилось. Уверены, что в свое время коллеги из Саудовской Аравий примут соответствующее решение", - подытожил собеседник агентства.