https://ria.ru/20250211/bpla-1998651931.html

Балицкий рассказал о состоянии женщины, пострадавшей при атаке дрона ВСУ

Балицкий рассказал о состоянии женщины, пострадавшей при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025

Балицкий рассказал о состоянии женщины, пострадавшей при атаке дрона ВСУ

Состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА ВСУ на машину в понедельник на автодороге в Запорожской области, крайне тяжелое, раненого мужчины - средней... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:43:00+03:00

2025-02-11T15:43:00+03:00

2025-02-11T15:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА ВСУ на машину в понедельник на автодороге в Запорожской области, крайне тяжелое, раненого мужчины - средней тяжести, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщал, что два мирных жителя пострадали во время атаки беспилотника ВСУ на автомобиль на трассе Михайловка-Васильевка в Запорожской области, они были госпитализированы. В машине семьи находился пятилетний внук пары, он не пострадал. "Женщина находится в реанимации, ее состояние остается крайне тяжелым. Состояние мужчины стабильное, средней степени тяжести", - написал Балицкий.Семье оказывается вся необходимая помощь, добавил он.

https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998527606.html

https://ria.ru/20250104/dron-1992527129.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия