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Балицкий рассказал о состоянии женщины, пострадавшей при атаке дрона ВСУ
Балицкий рассказал о состоянии женщины, пострадавшей при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 11.02.2025
Балицкий рассказал о состоянии женщины, пострадавшей при атаке дрона ВСУ
Состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА ВСУ на машину в понедельник на автодороге в Запорожской области, крайне тяжелое, раненого мужчины - средней... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:43:00+03:00
2025-02-11T15:43:00+03:00
2025-02-11T15:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА ВСУ на машину в понедельник на автодороге в Запорожской области, крайне тяжелое, раненого мужчины - средней тяжести, сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Ранее Балицкий сообщал, что два мирных жителя пострадали во время атаки беспилотника ВСУ на автомобиль на трассе Михайловка-Васильевка в Запорожской области, они были госпитализированы. В машине семьи находился пятилетний внук пары, он не пострадал. "Женщина находится в реанимации, ее состояние остается крайне тяжелым. Состояние мужчины стабильное, средней степени тяжести", - написал Балицкий.Семье оказывается вся необходимая помощь, добавил он.
https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998527606.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия
Балицкий рассказал о состоянии женщины, пострадавшей при атаке дрона ВСУ
Балицкий: состояние женщины, пострадавшей при атаке БПЛА ВСУ, крайне тяжелое