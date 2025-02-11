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Россия готова оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил Богданов - РИА Новости, 11.02.2025
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00:37 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/bogdanov-1998514971.html
Россия готова оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил Богданов
Россия готова оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил Богданов - РИА Новости, 11.02.2025
Россия готова оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил Богданов
Сирия переживает непростые времена, Россия и далее готова оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T00:37:00+03:00
2025-02-11T00:37:00+03:00
россия
сирия
дамаск (город)
михаил богданов
башар асад
александр лаврентьев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сирия переживает непростые времена, Россия и далее готова оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. В конце января российская делегация побывала с визитом в Дамаске, в делегацию вошли замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Это был первый визит российских официальных лиц в Дамаск после того, как в декабре прошлого года Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости заявлял, что дружба России и сирийского народа проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры, Москва готова помочь народу САР в посткризисном восстановлении страны. "Сегодня Сирия переживает непростые времена. Надеемся, что ее народ успешно преодолеет многочисленные трудности, ставшие результатом затяжного кризиса в стране. Со своей стороны готовы и далее оказывать сирийцам необходимую помощь", - заявил Богданов в интервью газете "Известия". По его словам, Сирия всегда была важным партнером России в арабском мире и на международной арене. "Отношения между нашими странами исторически носят дружественный характер, опираются на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Верю в то, что они будут и впредь развиваться на равноправной и взаимовыгодной основе", - отметил он. Богданов также добавил, что события, приведшие к смене руководства в Сирии в декабре 2024 года, не меняют принципиальных подходов России. "Неизменно выступали и продолжаем выступать в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Исходим из того, что определять будущее страны должны сами сирийцы через широкий общенациональный диалог с учетом законных интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп", - отметил замглавы МИД РФ. Россия, добавил он, также вносит существенный вклад в поиск путей комплексной нормализации обстановки в горячих точках на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, включая палестино-израильский конфликт, Сирию, Йемен, Судан и Ливию, а в основе подхода Москвы - принципы урегулирования имеющихся противоречий политико-дипломатическими средствами, "через широкий национальный диалог, без внешнего диктата и при соблюдении соответствующих решений ГА и СБ ООН". "Это высоко ценится нашими партнерами в регионе. Это наша последовательная позиция. Так что приоритеты России в этом обширном регионе остаются неизменны", - отметил он. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250207/kurdistan-1997858005.html
https://ria.ru/20250127/bogdanov-1995698315.html
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россия
сирия
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россия, сирия, дамаск (город), михаил богданов, башар асад, александр лаврентьев, оон
Россия, Сирия, Дамаск (город), Михаил Богданов, Башар Асад, Александр Лаврентьев, ООН
Россия готова оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил Богданов

Богданов: Россия и далее готова оказывать сирийцам необходимую помощь

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Михаил Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Сирия переживает непростые времена, Россия и далее готова оказывать сирийцам необходимую помощь, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
В конце января российская делегация побывала с визитом в Дамаске, в делегацию вошли замглавы МИД РФ Михаил Богданов и спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Это был первый визит российских официальных лиц в Дамаск после того, как в декабре прошлого года Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости заявлял, что дружба России и сирийского народа проверена временем и не зависит от политической конъюнктуры, Москва готова помочь народу САР в посткризисном восстановлении страны.
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"Сегодня Сирия переживает непростые времена. Надеемся, что ее народ успешно преодолеет многочисленные трудности, ставшие результатом затяжного кризиса в стране. Со своей стороны готовы и далее оказывать сирийцам необходимую помощь", - заявил Богданов в интервью газете "Известия".
По его словам, Сирия всегда была важным партнером России в арабском мире и на международной арене.
"Отношения между нашими странами исторически носят дружественный характер, опираются на принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга. Верю в то, что они будут и впредь развиваться на равноправной и взаимовыгодной основе", - отметил он.
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Богданов также добавил, что события, приведшие к смене руководства в Сирии в декабре 2024 года, не меняют принципиальных подходов России. "Неизменно выступали и продолжаем выступать в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности САР. Исходим из того, что определять будущее страны должны сами сирийцы через широкий общенациональный диалог с учетом законных интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп", - отметил замглавы МИД РФ.
Россия, добавил он, также вносит существенный вклад в поиск путей комплексной нормализации обстановки в горячих точках на пространстве Ближнего Востока и Северной Африки, включая палестино-израильский конфликт, Сирию, Йемен, Судан и Ливию, а в основе подхода Москвы - принципы урегулирования имеющихся противоречий политико-дипломатическими средствами, "через широкий национальный диалог, без внешнего диктата и при соблюдении соответствующих решений ГА и СБ ООН".
"Это высоко ценится нашими партнерами в регионе. Это наша последовательная позиция. Так что приоритеты России в этом обширном регионе остаются неизменны", - отметил он.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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