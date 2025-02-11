Рейтинг@Mail.ru
Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 11.02.2025 (обновлено: 10:27 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/bezrabotitsa-1998522386.html
Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы
Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы - РИА Новости, 11.02.2025
Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы
Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:07:00+03:00
2025-02-11T10:27:00+03:00
экономика
россия
канада
япония
федеральная служба государственной статистики (росстат)
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556614_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b56e68b4d9abee85fe0df0e6b9b93958.jpg
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.Чуть выше — 2,4 процента — безработица была в Японии и Мексике, при этом в обеих странах показатель за прошлый год немного сократился — на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно. В остальных государствах значение было больше трех процентов, при этом только в Южной Африке оно двузначное — по последним доступным данным, там доля незанятых составила 32,1 процента.Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной:В то же время некоторые экономики столкнулись с ростом доли безработного населения. Сильнее всего показатель подскочил в Канаде — сразу на 0,9 процентного пункта за год, до 6,7 процента. Южная Корея также столкнулась со значительным ростом безработицы — с 3,2 до максимальных с 2021-го 3,7 процента.
https://ria.ru/20241204/rossija-1987356335.html
https://ria.ru/20250109/posobie-1728119822.html
https://ria.ru/20250130/razmer-1996277555.html
россия
канада
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998556614_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_26658852db14d8cdc972eb98a987e02a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, канада, япония, федеральная служба государственной статистики (росстат), большая двадцатка
Экономика, Россия, Канада, Япония, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Большая двадцатка
Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы

РФ стала лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы в 2024 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий "Работа в России. Время возможностей" в Новосибирске
Ярмарка вакансий Работа в России. Время возможностей в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ярмарка вакансий "Работа в России. Время возможностей" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.

Как сообщил в пятницу Росстат, доля безработного населения в России по итогам прошлого года составила минимальные за все время 2,3 процента (три процента годом ранее). Это стало наименьшим уровнем среди стран "Большой двадцатки".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Путин заявил об отсутствии безработицы среди молодежи
4 декабря 2024, 15:57
Чуть выше — 2,4 процента — безработица была в Японии и Мексике, при этом в обеих странах показатель за прошлый год немного сократился — на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.
В остальных государствах значение было больше трех процентов, при этом только в Южной Африке оно двузначное — по последним доступным данным, там доля незанятых составила 32,1 процента.
Пособие по безработице - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Пособие по безработице: кому положено и как получить в 2025 году
9 января, 15:01
Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной:
  • самое значительное снижение зафиксировала Бразилия — за год показатель упал с 7,4 до 6,2 процента, оставаясь вблизи многолетних минимумов;
  • в Италии безработица сократилась на 0,9 процентного пункта и составила по итогам года 6,2 процента;
  • доля незанятых в Индии сократилась на 0,35 процентного пункта — до 8,3 процента, а в Турции — на 0,3 процентного пункта, до 8,5 процента;
В то же время некоторые экономики столкнулись с ростом доли безработного населения. Сильнее всего показатель подскочил в Канаде — сразу на 0,9 процентного пункта за год, до 6,7 процента. Южная Корея также столкнулась со значительным ростом безработицы — с 3,2 до максимальных с 2021-го 3,7 процента.
Девушка у банкомата Сбера - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Госдуме назвали максимальный размер пособия по безработице с февраля
30 января, 10:26
 
ЭкономикаРоссияКанадаЯпонияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Большая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала