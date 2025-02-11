Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы
РФ стала лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы в 2024 году
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Ярмарка вакансий "Работа в России. Время возможностей" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Как сообщил в пятницу Росстат, доля безработного населения в России по итогам прошлого года составила минимальные за все время 2,3 процента (три процента годом ранее). Это стало наименьшим уровнем среди стран "Большой двадцатки".
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Чуть выше — 2,4 процента — безработица была в Японии и Мексике, при этом в обеих странах показатель за прошлый год немного сократился — на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно.
В остальных государствах значение было больше трех процентов, при этом только в Южной Африке оно двузначное — по последним доступным данным, там доля незанятых составила 32,1 процента.
Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной:
- самое значительное снижение зафиксировала Бразилия — за год показатель упал с 7,4 до 6,2 процента, оставаясь вблизи многолетних минимумов;
- в Италии безработица сократилась на 0,9 процентного пункта и составила по итогам года 6,2 процента;
- доля незанятых в Индии сократилась на 0,35 процентного пункта — до 8,3 процента, а в Турции — на 0,3 процентного пункта, до 8,5 процента;
В то же время некоторые экономики столкнулись с ростом доли безработного населения. Сильнее всего показатель подскочил в Канаде — сразу на 0,9 процентного пункта за год, до 6,7 процента. Южная Корея также столкнулась со значительным ростом безработицы — с 3,2 до максимальных с 2021-го 3,7 процента.