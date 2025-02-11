https://ria.ru/20250211/bezrabotitsa-1998522386.html

Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы

Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы - РИА Новости, 11.02.2025

Россия оказалась лидером среди стран G20 по минимальному уровню безработицы

Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:07:00+03:00

2025-02-11T04:07:00+03:00

2025-02-11T10:27:00+03:00

экономика

россия

канада

япония

федеральная служба государственной статистики (росстат)

большая двадцатка

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира в прошлом году была в России, при этом сильнее всего она выросла в Канаде, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.Чуть выше — 2,4 процента — безработица была в Японии и Мексике, при этом в обеих странах показатель за прошлый год немного сократился — на 0,1 и 0,2 процентного пункта соответственно. В остальных государствах значение было больше трех процентов, при этом только в Южной Африке оно двузначное — по последним доступным данным, там доля незанятых составила 32,1 процента.Безработица в большинстве крупнейших экономик сокращалась или осталась неизменной:В то же время некоторые экономики столкнулись с ростом доли безработного населения. Сильнее всего показатель подскочил в Канаде — сразу на 0,9 процентного пункта за год, до 6,7 процента. Южная Корея также столкнулась со значительным ростом безработицы — с 3,2 до максимальных с 2021-го 3,7 процента.

https://ria.ru/20241204/rossija-1987356335.html

https://ria.ru/20250109/posobie-1728119822.html

https://ria.ru/20250130/razmer-1996277555.html

россия

канада

япония

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экономика, россия, канада, япония, федеральная служба государственной статистики (росстат), большая двадцатка