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Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца - РИА Новости, 11.02.2025
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15:22 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/bezhentsy-1998647727.html
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца - РИА Новости, 11.02.2025
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за последние два месяца, сообщил иорданский министр внутренних дел Мазен аль-Фаррайя. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:22:00+03:00
2025-02-11T15:22:00+03:00
ахмед аш-шараа
дамаск (город)
башар асад
иордания
сирия
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за последние два месяца, сообщил иорданский министр внутренних дел Мазен аль-Фаррайя. "34 690 сирийских беженцев покинули Иорданию после падения режима Башара Асада (в Сирии - ред.)", - сказал аль-Фаррайя телеканалу Al Mamlaka. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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ахмед аш-шараа, дамаск (город), башар асад, иордания, сирия, в мире
Ахмед аш-Шараа, Дамаск (город), Башар Асад, Иордания, Сирия, В мире
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца

Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию после отставки Асада

© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за последние два месяца, сообщил иорданский министр внутренних дел Мазен аль-Фаррайя.
"34 690 сирийских беженцев покинули Иорданию после падения режима Башара АсадаСирии - ред.)", - сказал аль-Фаррайя телеканалу Al Mamlaka.
В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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Ахмед аш-ШарааДамаск (город)Башар АсадИорданияСирияВ мире
 
 
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