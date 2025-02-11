https://ria.ru/20250211/bezhentsy-1998647727.html

Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца

Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца - РИА Новости, 11.02.2025

Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца

Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за последние два месяца, сообщил иорданский министр внутренних дел Мазен аль-Фаррайя. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:22:00+03:00

2025-02-11T15:22:00+03:00

2025-02-11T15:22:00+03:00

ахмед аш-шараа

дамаск (город)

башар асад

иордания

сирия

в мире

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КАИР, 11 фев - РИА Новости. Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за последние два месяца, сообщил иорданский министр внутренних дел Мазен аль-Фаррайя. "34 690 сирийских беженцев покинули Иорданию после падения режима Башара Асада (в Сирии - ред.)", - сказал аль-Фаррайя телеканалу Al Mamlaka. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.

https://ria.ru/20250209/smi-1998281996.html

дамаск (город)

иордания

сирия

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ахмед аш-шараа, дамаск (город), башар асад, иордания, сирия, в мире