https://ria.ru/20250211/bezhentsy-1998647727.html
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца - РИА Новости, 11.02.2025
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за последние два месяца, сообщил иорданский министр внутренних дел Мазен аль-Фаррайя. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:22:00+03:00
2025-02-11T15:22:00+03:00
2025-02-11T15:22:00+03:00
ахмед аш-шараа
дамаск (город)
башар асад
иордания
сирия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155930/51/1559305138_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_ce024d17a8cfca74f2a1286068763930.jpg
КАИР, 11 фев - РИА Новости. Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за последние два месяца, сообщил иорданский министр внутренних дел Мазен аль-Фаррайя. "34 690 сирийских беженцев покинули Иорданию после падения режима Башара Асада (в Сирии - ред.)", - сказал аль-Фаррайя телеканалу Al Mamlaka. В конце ноября 2024 года вооружённые оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
https://ria.ru/20250209/smi-1998281996.html
дамаск (город)
иордания
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155930/51/1559305138_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_45e766411f72c655af7c907506d9f193.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ахмед аш-шараа, дамаск (город), башар асад, иордания, сирия, в мире
Ахмед аш-Шараа, Дамаск (город), Башар Асад, Иордания, Сирия, В мире
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию за два месяца
Почти 35 тысяч сирийцев вернулись из Иордании в Сирию после отставки Асада