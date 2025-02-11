https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998530596.html

Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников

Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.02.2025

Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников

Вооруженные силы сбили 40 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T07:16:00+03:00

2025-02-11T07:16:00+03:00

2025-02-11T09:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

саратовская область

ростовская область

роман бусаргин

юрий слюсарь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 40 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Российские военные ликвидировали:По данным Росавиации, временные ограничения вводили утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.Как сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в регионе уничтожили беспилотники, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, никто не пострадал.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, рассказал об отражении атаки в Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998326506.html

https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

саратовская область

ростовская область

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безопасность, россия, саратовская область, ростовская область, роман бусаргин, юрий слюсарь , федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины