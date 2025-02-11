https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998530596.html
Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников
Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.02.2025
Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников
Вооруженные силы сбили 40 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T07:16:00+03:00
2025-02-11T07:16:00+03:00
2025-02-11T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
саратовская область
ростовская область
роман бусаргин
юрий слюсарь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Вооруженные силы сбили 40 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов", — рассказали в ведомстве.Российские военные ликвидировали:По данным Росавиации, временные ограничения вводили утром в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска.Как сообщал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, в регионе уничтожили беспилотники, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, никто не пострадал.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, рассказал об отражении атаки в Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250210/krasnodar-1998326506.html
https://ria.ru/20250129/bespilotnik-1996021475.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, саратовская область, ростовская область, роман бусаргин, юрий слюсарь , федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Саратовская область, Ростовская область, Роман Бусаргин, Юрий Слюсарь , Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Вооруженные силы Украины
Над территорией России ночью уничтожили 40 украинских беспилотников
Силы ПВО России за ночь сбили 40 беспилотников ВСУ