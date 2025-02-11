https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998527606.html

В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект

В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект - РИА Новости, 11.02.2025

В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект

Беспилотники ликвидированы силами ПВО в Саратовской области, в Саратове повреждено промышленное предприятие, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:09:00+03:00

2025-02-11T06:09:00+03:00

2025-02-11T06:25:00+03:00

саратовская область

саратов

специальная военная операция на украине

роман бусаргин

происшествия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Беспилотники ликвидированы силами ПВО в Саратовской области, в Саратове повреждено промышленное предприятие, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин."Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове", — написал он .Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.В январе в в результате массированной атаки БПЛА были повреждены два промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html

саратовская область

саратов

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саратовская область, саратов, роман бусаргин, происшествия