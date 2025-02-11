https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998527606.html
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект - РИА Новости, 11.02.2025
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект
Беспилотники ликвидированы силами ПВО в Саратовской области, в Саратове повреждено промышленное предприятие, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:09:00+03:00
2025-02-11T06:09:00+03:00
2025-02-11T06:25:00+03:00
саратовская область
саратов
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
происшествия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Беспилотники ликвидированы силами ПВО в Саратовской области, в Саратове повреждено промышленное предприятие, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин."Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове", — написал он .Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.В январе в в результате массированной атаки БПЛА были повреждены два промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html
саратовская область
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саратовская область, саратов, роман бусаргин, происшествия
Саратовская область, Саратов, Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Происшествия
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект
Бусаргин: в Саратовской области после атаки БПЛА поврежден промобъект