Рейтинг@Mail.ru
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:09 11.02.2025 (обновлено: 06:25 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998527606.html
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект - РИА Новости, 11.02.2025
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект
Беспилотники ликвидированы силами ПВО в Саратовской области, в Саратове повреждено промышленное предприятие, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:09:00+03:00
2025-02-11T06:25:00+03:00
саратовская область
саратов
специальная военная операция на украине
роман бусаргин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49819/32/498193278_0:5:2201:1243_1920x0_80_0_0_2a82779d965ae8010ce9342ae5ceab97.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Беспилотники ликвидированы силами ПВО в Саратовской области, в Саратове повреждено промышленное предприятие, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин."Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове", — написал он .Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.В январе в в результате массированной атаки БПЛА были повреждены два промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html
саратовская область
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49819/32/498193278_102:0:2058:1467_1920x0_80_0_0_797e2dd1f7edf19a8ddf9a9a659deb6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саратовская область, саратов, роман бусаргин, происшествия
Саратовская область, Саратов, Специальная военная операция на Украине, Роман Бусаргин, Происшествия
В Саратове после атаки БПЛА поврежден промышленный объект

Бусаргин: в Саратовской области после атаки БПЛА поврежден промобъект

© РИА Новости / МЧС России | Перейти в медиабанкПожарные машины в Саратове
Пожарные машины в Саратове - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / МЧС России
Перейти в медиабанк
Пожарные машины в Саратове. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Беспилотники ликвидированы силами ПВО в Саратовской области, в Саратове повреждено промышленное предприятие, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.
«
"Силами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове", — написал он .
Отмечается, что, предварительно, пострадавших нет. В местах возможного падения обломков работают оперативные службы.
В январе в в результате массированной атаки БПЛА были повреждены два промышленных предприятиях в Саратове и его городе-спутнике Энгельсе, средствами ПВО ликвидировано большое количество целей, никто не пострадал.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеСаратовская областьСаратовРоман БусаргинПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала