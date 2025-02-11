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В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников
В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников - РИА Новости, 11.02.2025
В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников
Атака БПЛА отражена сегодня ночью в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:43:00+03:00
2025-02-11T05:43:00+03:00
2025-02-11T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
шолоховский район
юрий слюсарь
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Атака БПЛА отражена сегодня ночью в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. "Ночью в Ростовской области отражена атака БПЛА в Чертковском и Шолоховском районах", - написал он в своем Telegram-канале. Слюсарь добавил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524872.html
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происшествия, ростовская область, шолоховский район, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Шолоховский район, Юрий Слюсарь
В Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников
Слюсарь: в Ростовской области ночью отразили атаку беспилотников