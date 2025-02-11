https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998523760.html

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025

В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Саратовской области, сообщает губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T04:41:00+03:00

2025-02-11T04:41:00+03:00

2025-02-11T04:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

саратовская область

роман бусаргин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Саратовской области, сообщает губернатор Роман Бусаргин. "От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения", - написал он в своем Telegram-канале. Все экстренные службы приведены в полную готовность.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20250211/obstrel-1998513863.html

саратовская область

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2025

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саратовская область, роман бусаргин