https://ria.ru/20250211/bespilotniki-1998523760.html
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.02.2025
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Саратовской области, сообщает губернатор Роман Бусаргин. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T04:41:00+03:00
2025-02-11T04:41:00+03:00
2025-02-11T04:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратовская область
роман бусаргин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на всей территории Саратовской области, сообщает губернатор Роман Бусаргин. "От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения", - написал он в своем Telegram-канале. Все экстренные службы приведены в полную готовность.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20250211/obstrel-1998513863.html
саратовская область
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саратовская область, роман бусаргин
Специальная военная операция на Украине, Саратовская область, Роман Бусаргин
В Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА
Бусаргин: в Саратовской области объявили опасность атаки БПЛА