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В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2025
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника
Пожар на предприятии в Саратове после атаки беспилотников потушен, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:52:00+03:00
2025-02-11T08:52:00+03:00
2025-02-11T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Пожар на предприятии в Саратове после атаки беспилотников потушен, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировано", — написал глава региона.Ранее он сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника
В Саратове потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА