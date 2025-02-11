https://ria.ru/20250211/bespilotnik-1998537000.html

В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника

В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2025

В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника

Пожар на предприятии в Саратове после атаки беспилотников потушен, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:52:00+03:00

2025-02-11T08:52:00+03:00

2025-02-11T09:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

саратов

саратовская область

роман бусаргин

вооруженные силы украины

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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Пожар на предприятии в Саратове после атаки беспилотников потушен, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировано", — написал глава региона.Ранее он сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

саратов

саратовская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, вооруженные силы украины