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В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2025
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08:52 11.02.2025 (обновлено: 09:26 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/bespilotnik-1998537000.html
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника - РИА Новости, 11.02.2025
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника
Пожар на предприятии в Саратове после атаки беспилотников потушен, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:52:00+03:00
2025-02-11T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
саратов
саратовская область
роман бусаргин
вооруженные силы украины
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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Пожар на предприятии в Саратове после атаки беспилотников потушен, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировано", — написал глава региона.Ранее он сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
саратов
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происшествия, саратов, саратовская область, роман бусаргин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратов, Саратовская область, Роман Бусаргин, Вооруженные силы Украины
В Саратове потушили пожар на предприятии после атаки беспилотника

В Саратове потушили пожар на промпредприятии после атаки БПЛА

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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САРАТОВ, 11 фев - РИА Новости. Пожар на предприятии в Саратове после атаки беспилотников потушен, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"Возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА ликвидировано", — написал глава региона.
Ранее он сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотники в Саратовской области, есть повреждения на промышленном предприятии в Саратове, предварительно, пострадавших нет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовСаратовская областьРоман БусаргинВооруженные силы Украины
 
 
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