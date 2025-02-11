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СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева - РИА Новости, 11.02.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:45 11.02.2025 (обновлено: 13:00 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/belogolovtsev-1998578253.html
СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева
СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева - РИА Новости, 11.02.2025
СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева
Актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича левой руки и ноги после инсульта, пишет Mash."Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:45:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича левой руки и ноги после инсульта, пишет Mash."Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у Белоголовцева сейчас "непослушность" тела. Кроме того, представитель артиста заявил, что Белоголовцев отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем — в том числе, запланированные на 14 февраля. Вместе с тем, сам артист отметил, что чувствует себя хорошо. Mash пишет, что в августе прошлого года Белоголовцев попал в больницу с болями в животе. Там ему удалили грыжу, через пару дней после операции близкие обнаружили его лежащим на полу, после этого ему удалили тромбы из мозговых артерий.
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Культура, Новости культуры, Россия, Общество
СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева

Mash: актёр Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за частичного паралича

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктер Сергей Белоголовцев
Актер Сергей Белоголовцев - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Актер Сергей Белоголовцев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича левой руки и ноги после инсульта, пишет Mash.

"Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что у Белоголовцева сейчас "непослушность" тела.

Кроме того, представитель артиста заявил, что Белоголовцев отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем — в том числе, запланированные на 14 февраля. Вместе с тем, сам артист отметил, что чувствует себя хорошо.

Mash пишет, что в августе прошлого года Белоголовцев попал в больницу с болями в животе. Там ему удалили грыжу, через пару дней после операции близкие обнаружили его лежащим на полу, после этого ему удалили тромбы из мозговых артерий.
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