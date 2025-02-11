СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева
Mash: актёр Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за частичного паралича
Актер Сергей Белоголовцев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича левой руки и ноги после инсульта, пишет Mash.
"Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что у Белоголовцева сейчас "непослушность" тела.
Кроме того, представитель артиста заявил, что Белоголовцев отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем — в том числе, запланированные на 14 февраля. Вместе с тем, сам артист отметил, что чувствует себя хорошо.
Mash пишет, что в августе прошлого года Белоголовцев попал в больницу с болями в животе. Там ему удалили грыжу, через пару дней после операции близкие обнаружили его лежащим на полу, после этого ему удалили тромбы из мозговых артерий.
"Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что у Белоголовцева сейчас "непослушность" тела.
Кроме того, представитель артиста заявил, что Белоголовцев отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем — в том числе, запланированные на 14 февраля. Вместе с тем, сам артист отметил, что чувствует себя хорошо.
Mash пишет, что в августе прошлого года Белоголовцев попал в больницу с болями в животе. Там ему удалили грыжу, через пару дней после операции близкие обнаружили его лежащим на полу, после этого ему удалили тромбы из мозговых артерий.
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