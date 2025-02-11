https://ria.ru/20250211/belogolovtsev-1998578253.html

СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева

СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева - РИА Новости, 11.02.2025

СМИ рассказали о частичном параличе Белоголовцева

Актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича левой руки и ноги после инсульта, пишет Mash."Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:45:00+03:00

2025-02-11T11:45:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Актер Сергей Белоголовцев отменил спектакли из-за паралича левой руки и ноги после инсульта, пишет Mash."Из-за проблем пережитого инсульта артист прикован к инвалидной коляске", — говорится в публикации. В статье отмечается, что у Белоголовцева сейчас "непослушность" тела. Кроме того, представитель артиста заявил, что Белоголовцев отменил все свои ближайшие спектакли из-за проблем со здоровьем — в том числе, запланированные на 14 февраля. Вместе с тем, сам артист отметил, что чувствует себя хорошо. Mash пишет, что в августе прошлого года Белоголовцев попал в больницу с болями в животе. Там ему удалили грыжу, через пару дней после операции близкие обнаружили его лежащим на полу, после этого ему удалили тромбы из мозговых артерий.

https://ria.ru/20250122/zbruev-1995045336.html

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