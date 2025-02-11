https://ria.ru/20250211/bastrykin-1998654446.html

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о мошенничестве в Марий Эл

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о мошенничестве в Марий Эл - РИА Новости, 11.02.2025

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о мошенничестве в Марий Эл

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела о... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:48:00+03:00

2025-02-11T15:48:00+03:00

2025-02-11T15:55:00+03:00

происшествия

йошкар-ола

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владислав даванков

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с земельными участками в Марий Эл, сообщает пресс-служба ведомства. Во вторник вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") в своем Telegram-канале сообщил о задержании основателя компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова по подозрению в мошенничестве и о том, что направит обращение председателю СКР Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль. "Ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве, в том числе озвучено намерение обратиться к главе ведомства с просьбой разобраться в ситуации. Председатель Следственного комитета поручил руководителю СУ по Республике Марий Эл Рычкову доложить об основаниях возбуждения уголовного дела и ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении. Ведомство сообщило, что следственными органами СК России по Республике Марий Эл по факту мошенничества с муниципальными земельными участками было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). В его совершении подозреваются предприниматель и глава муниципального образования. Ранее компания iSpring, занимающаяся разработкой программного обеспечения для корпоративного обучения, заявила, что в её офисе в Йошкар-Оле в понедельник прошли обыск. Брат Ускова сообщил, что основателя iSpring Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков. В компании позже сообщили РИА Новости, что поводом для задержания стал земельный участок, приобретенный в 2013 году у муниципалитета для строительства IT-деревни. Следственные органы утверждают, что покупка была совершена по заниженной цене, хотя сделка проходила в рамках официальных торгов более 10 лет назад. Офис компании расположен в столице региона Йошкар-Оле. iSpring основана в 2001 году и занимается разработкой продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса с присутствием на российском и большинстве глобальных рынков. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиарда рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.

https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html

https://ria.ru/20250210/ayaz-1998363203.html

https://ria.ru/20250209/vymogatelstvo-1998228686.html

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происшествия, йошкар-ола, александр бастрыкин, владислав даванков, россия