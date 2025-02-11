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Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям - РИА Новости, 11.02.2025
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14:52 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/avtoklaster-1998636905.html
Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям
Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям - РИА Новости, 11.02.2025
Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям
Возрожденный калужский автокластер возвращается к своим прежним показателям, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:52:00+03:00
2025-02-11T14:52:00+03:00
экономика
авто
россия
владислав шапша
владимир путин
volkswagen group
volvo ab
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Возрожденный калужский автокластер возвращается к своим прежним показателям, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину. "Когда в отношении России были введены санкции, конечно, для нас это был серьезный вызов, который мы приняли. Когда остановился автомобильный кластер, а это 30 взаимосвязанных предприятий, это 10 тысяч человек рабочего персонала, – Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, - три гранда, мы не опустили руки", - доложил Шапша. Он подчеркнул, что калужские власти вместе с правительством РФ и Минпромторгом искали партнеров. "Все эти предприятия... начиная с середины прошлого года работают. По результатам прошлого года у нас 13 тысяч автомобилей было выпущено, и это только на стадии отладки", - сообщил губернатор. По его словам, в этом году на бывшем Volkswagen будет выпущено более 110 тысяч автомобилей. "Бывший Peugeot-Citroёn будет выпускать HAVAL по контрактной сборке, 25 тысяч автомобилей будет выпущено. И грузовики у нас тоже – уже более 2 тысяч автомобилей выпущено, и также эта работа будет продолжена, так что мы возвращаемся к своим прежним показателям", - подчеркнул Шапша.
https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html
https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html
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экономика, авто, россия, владислав шапша, владимир путин, volkswagen group, volvo ab, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), volkswagen touareg, peugeot 3008
Экономика, Авто, Россия, Владислав Шапша, Владимир Путин, Volkswagen Group, Volvo AB, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Volkswagen Touareg, Peugeot 3008
Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям

Губернатор Шапша: калужский автокластер возвращается к прежним показателям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Возрожденный калужский автокластер возвращается к своим прежним показателям, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину.
"Когда в отношении России были введены санкции, конечно, для нас это был серьезный вызов, который мы приняли. Когда остановился автомобильный кластер, а это 30 взаимосвязанных предприятий, это 10 тысяч человек рабочего персонала, – Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, - три гранда, мы не опустили руки", - доложил Шапша.
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Он подчеркнул, что калужские власти вместе с правительством РФ и Минпромторгом искали партнеров.
"Все эти предприятия... начиная с середины прошлого года работают. По результатам прошлого года у нас 13 тысяч автомобилей было выпущено, и это только на стадии отладки", - сообщил губернатор.
По его словам, в этом году на бывшем Volkswagen будет выпущено более 110 тысяч автомобилей.
"Бывший Peugeot-Citroёn будет выпускать HAVAL по контрактной сборке, 25 тысяч автомобилей будет выпущено. И грузовики у нас тоже – уже более 2 тысяч автомобилей выпущено, и также эта работа будет продолжена, так что мы возвращаемся к своим прежним показателям", - подчеркнул Шапша.
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ЭкономикаАвтоРоссияВладислав ШапшаВладимир ПутинVolkswagen GroupVolvo ABМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Volkswagen TouaregPeugeot 3008
 
 
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