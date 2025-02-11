https://ria.ru/20250211/avtoklaster-1998636905.html

Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям

Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям - РИА Новости, 11.02.2025

Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям

Возрожденный калужский автокластер возвращается к своим прежним показателям, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:52:00+03:00

2025-02-11T14:52:00+03:00

2025-02-11T14:52:00+03:00

экономика

авто

россия

владислав шапша

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Возрожденный калужский автокластер возвращается к своим прежним показателям, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину. "Когда в отношении России были введены санкции, конечно, для нас это был серьезный вызов, который мы приняли. Когда остановился автомобильный кластер, а это 30 взаимосвязанных предприятий, это 10 тысяч человек рабочего персонала, – Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, - три гранда, мы не опустили руки", - доложил Шапша. Он подчеркнул, что калужские власти вместе с правительством РФ и Минпромторгом искали партнеров. "Все эти предприятия... начиная с середины прошлого года работают. По результатам прошлого года у нас 13 тысяч автомобилей было выпущено, и это только на стадии отладки", - сообщил губернатор. По его словам, в этом году на бывшем Volkswagen будет выпущено более 110 тысяч автомобилей. "Бывший Peugeot-Citroёn будет выпускать HAVAL по контрактной сборке, 25 тысяч автомобилей будет выпущено. И грузовики у нас тоже – уже более 2 тысяч автомобилей выпущено, и также эта работа будет продолжена, так что мы возвращаемся к своим прежним показателям", - подчеркнул Шапша.

https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html

https://ria.ru/20240915/auto-1972462687.html

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