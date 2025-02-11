Шапша сообщил о возвращении калужского автокластера к прежним показателям
Губернатор Шапша: калужский автокластер возвращается к прежним показателям
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Калужской области Владислав Шапша во время встречи
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Возрожденный калужский автокластер возвращается к своим прежним показателям, доложил губернатор Владислав Шапша президенту России Владимиру Путину.
"Когда в отношении России были введены санкции, конечно, для нас это был серьезный вызов, который мы приняли. Когда остановился автомобильный кластер, а это 30 взаимосвязанных предприятий, это 10 тысяч человек рабочего персонала, – Volkswagen, Peugeot-Citroën и Volvo, - три гранда, мы не опустили руки", - доложил Шапша.
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Он подчеркнул, что калужские власти вместе с правительством РФ и Минпромторгом искали партнеров.
"Все эти предприятия... начиная с середины прошлого года работают. По результатам прошлого года у нас 13 тысяч автомобилей было выпущено, и это только на стадии отладки", - сообщил губернатор.
По его словам, в этом году на бывшем Volkswagen будет выпущено более 110 тысяч автомобилей.
"Бывший Peugeot-Citroёn будет выпускать HAVAL по контрактной сборке, 25 тысяч автомобилей будет выпущено. И грузовики у нас тоже – уже более 2 тысяч автомобилей выпущено, и также эта работа будет продолжена, так что мы возвращаемся к своим прежним показателям", - подчеркнул Шапша.
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