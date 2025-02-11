https://ria.ru/20250211/avto-1998533814.html

В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей

В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей - РИА Новости, 11.02.2025

В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей

Средняя стоимость подержанных автомобилей в России не старше 15 лет по итогам января 2025 года снизилась на 12% в годовом выражении - до 2 миллионов рублей,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T08:22:00+03:00

2025-02-11T08:22:00+03:00

2025-02-11T08:22:00+03:00

экономика

авто

россия

тульская область

калининградская область

renault s.a

renault clio

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989030579_0:88:3120:1842_1920x0_80_0_0_6d515ab929c3bf9eac2aa3367617f4db.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средняя стоимость подержанных автомобилей в России не старше 15 лет по итогам января 2025 года снизилась на 12% в годовом выражении - до 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба "Авто. ру". "Относительно декабря количество объявлений (в январе - ред.) сократилось лишь на 2%, а по сравнению с январем 2024 года объем предложения увеличился на 52%. Что касается средней стоимости автомобиля с пробегом, то она замерла у отметки в два миллиона рублей, что на 12% ниже уровня января прошлого года", - говорится в сообщении. Наибольшее снижение средней цены наблюдается в Тульской области - на 9,3%, до 1,28 миллиона рублей. Следом идут Владимирская и Калининградская области (-5,8% и -4,6% соответственно). "Средняя стоимость почти всех автомобилей с пробегом в первой десятке по итогам января 2025 года снизилась не больше, чем на пять процентов", - добавили в пресс-службе. Модельный рейтинг по уменьшению стоимости возглавили Chery Tiggo 4 Pro (-5%; 1,63 миллиона рублей) и Renault Logan второго поколения (-4, 6%; 997 тысяч рублей), а также Geely Emgrand EC7 (-4,5%; 472 тысячи рублей).

https://ria.ru/20240813/avto-1965820865.html

россия

тульская область

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, тульская область, калининградская область, renault s.a, renault clio