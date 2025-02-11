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В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей - РИА Новости, 11.02.2025
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08:22 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/avto-1998533814.html
В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей
В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей - РИА Новости, 11.02.2025
В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей
Средняя стоимость подержанных автомобилей в России не старше 15 лет по итогам января 2025 года снизилась на 12% в годовом выражении - до 2 миллионов рублей,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:22:00+03:00
2025-02-11T08:22:00+03:00
экономика
авто
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средняя стоимость подержанных автомобилей в России не старше 15 лет по итогам января 2025 года снизилась на 12% в годовом выражении - до 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба "Авто. ру". "Относительно декабря количество объявлений (в январе - ред.) сократилось лишь на 2%, а по сравнению с январем 2024 года объем предложения увеличился на 52%. Что касается средней стоимости автомобиля с пробегом, то она замерла у отметки в два миллиона рублей, что на 12% ниже уровня января прошлого года", - говорится в сообщении. Наибольшее снижение средней цены наблюдается в Тульской области - на 9,3%, до 1,28 миллиона рублей. Следом идут Владимирская и Калининградская области (-5,8% и -4,6% соответственно). "Средняя стоимость почти всех автомобилей с пробегом в первой десятке по итогам января 2025 года снизилась не больше, чем на пять процентов", - добавили в пресс-службе. Модельный рейтинг по уменьшению стоимости возглавили Chery Tiggo 4 Pro (-5%; 1,63 миллиона рублей) и Renault Logan второго поколения (-4, 6%; 997 тысяч рублей), а также Geely Emgrand EC7 (-4,5%; 472 тысячи рублей).
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экономика, авто, россия, тульская область, калининградская область, renault s.a, renault clio
Экономика, Авто, Россия, Тульская область, Калининградская область, Renault S.A, Renault Clio
В России снизилась средняя стоимость подержанных автомобилей

"Авто.ру": средняя стоимость подержанных автомобилей в России снизилась на 12%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили едут по улице Мневники в Москве
Автомобили едут по улице Мневники в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили едут по улице Мневники в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Средняя стоимость подержанных автомобилей в России не старше 15 лет по итогам января 2025 года снизилась на 12% в годовом выражении - до 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба "Авто. ру".
"Относительно декабря количество объявлений (в январе - ред.) сократилось лишь на 2%, а по сравнению с январем 2024 года объем предложения увеличился на 52%. Что касается средней стоимости автомобиля с пробегом, то она замерла у отметки в два миллиона рублей, что на 12% ниже уровня января прошлого года", - говорится в сообщении.
Наибольшее снижение средней цены наблюдается в Тульской области - на 9,3%, до 1,28 миллиона рублей. Следом идут Владимирская и Калининградская области (-5,8% и -4,6% соответственно).
"Средняя стоимость почти всех автомобилей с пробегом в первой десятке по итогам января 2025 года снизилась не больше, чем на пять процентов", - добавили в пресс-службе.
Модельный рейтинг по уменьшению стоимости возглавили Chery Tiggo 4 Pro (-5%; 1,63 миллиона рублей) и Renault Logan второго поколения (-4, 6%; 997 тысяч рублей), а также Geely Emgrand EC7 (-4,5%; 472 тысячи рублей).
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ЭкономикаАвтоРоссияТульская областьКалининградская областьRenault S.ARenault Clio
 
 
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