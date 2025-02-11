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Экс-глава АвтоВАЗа оценил шансы возвращения брендов, ушедших из России - РИА Новости, 11.02.2025
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20:07 11.02.2025
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Экс-глава АвтоВАЗа оценил шансы возвращения брендов, ушедших из России
Экс-глава АвтоВАЗа оценил шансы возвращения брендов, ушедших из России - РИА Новости, 11.02.2025
Экс-глава АвтоВАЗа оценил шансы возвращения брендов, ушедших из России
Ушедшие из России автомобильные бренды в конечном счете вернутся, заявил в интервью газете "Коммерсант" бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон. РИА Новости, 11.02.2025
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ушедшие из России автомобильные бренды в конечном счете вернутся, заявил в интервью газете "Коммерсант" бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон."Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся", — сказал он.По мнению эксперта, если компании будут отсутствовать на рынке слишком долго, они могут уступить позиции конкурентам. При этом Андрессон не смог назвать сроки возвращения автобрендов.Аналогичное мнение высказывал президент Владимир Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!". Тогда он отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться из-за высоких темпов импортозамещения.По данным генерального директора "ВТБ Лизинг" Антона Мусатова, по итогам января-сентября 2024 года в первую пятерку марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68 процентов от всех проданных в лизинг новых машин. При этом в рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. Так, в сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах вошли Sitrak (20 процентов), Shacman (19), FAW (14), "Камаз" (десять) и Dongfeng (восемь процентов).
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экономика, россия, владимир путин, автоваз, втб лизинг, lada vesta, антон мусатов, авто
Экономика, Россия, Владимир Путин, АвтоВАЗ, ВТБ Лизинг, Lada Vesta, Антон Мусатов, Авто
Экс-глава АвтоВАЗа оценил шансы возвращения брендов, ушедших из России

Экс-глава АвтоВАЗа Андерссон: ушедшие автобренды не потеряли интерес к РФ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМашины в Москве
Машины в Москве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Ушедшие из России автомобильные бренды в конечном счете вернутся, заявил в интервью газете "Коммерсант" бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон.
"Я абсолютно уверен, что большинство этих брендов совершенно точно не потеряли интереса к российскому автомобильному рынку и в конечном итоге вернутся", — сказал он.
По мнению эксперта, если компании будут отсутствовать на рынке слишком долго, они могут уступить позиции конкурентам. При этом Андрессон не смог назвать сроки возвращения автобрендов.
Аналогичное мнение высказывал президент Владимир Путин во время инвестиционного форума "Россия зовет!". Тогда он отметил, что ушедшим с российского рынка компаниям будет сложно вернуться из-за высоких темпов импортозамещения.
По данным генерального директора "ВТБ Лизинг" Антона Мусатова, по итогам января-сентября 2024 года в первую пятерку марок в легковом сегменте вошли Lada, Haval, Geely, Chery, Exeed. Они суммарно заняли 68 процентов от всех проданных в лизинг новых машин. При этом в рейтинге грузовых автомобилей лидирующие позиции закрепились за китайскими производителями. Так, в сегменте в первую пятерку лидеров по доли в выдачах вошли Sitrak (20 процентов), Shacman (19), FAW (14), "Камаз" (десять) и Dongfeng (восемь процентов).
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАвтоВАЗВТБ ЛизингLada VestaАнтон МусатовАвто
 
 
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