https://ria.ru/20250211/astronom-1998714917.html

Крымский астроном рассказал, как открыл свою 14-ю комету

Крымский астроном рассказал, как открыл свою 14-ю комету - РИА Новости, 11.02.2025

Крымский астроном рассказал, как открыл свою 14-ю комету

Крымский астроном Геннадий Борисов рассказал РИА Новости, как открыл новую комету – 14-ю открытую им лично, а также уточнил предварительные параметры и размеры... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:35:00+03:00

2025-02-11T19:35:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Крымский астроном Геннадий Борисов рассказал РИА Новости, как открыл новую комету – 14-ю открытую им лично, а также уточнил предварительные параметры и размеры ее ядра. Российский астроном Геннадий Борисов открыл во время наблюдений в поселке Научный в Крыму с помощью изготовленного лично им телескопа-рефлектора 20 января новую комету с очень вытянутой орбитой, которая приблизится к Солнцу в сентябре 2026 года. Периодичность обращения - более 430 тысяч лет. Циркуляр об открытии кометы после подтверждения открытия другими обсерваториями опубликован Центром малых планет. Комете присвоено имя C/2025 B2 (Borisov). Борисов рассказал агентству, что в ходе этих наблюдений он навел телескоп на область неба в созвездии Жирафа, рядом с созвездием Кассиопеи, и решил сделать "глубокие" снимки с меньшей площадью звездного неба. То, что он смог увидеть новый объект столь малой звездной величины (+20,5), считает в том числе большой удачей. Открытие было сделано в ночь на 21 января, а в последующие ночи астроном сделал новые снимки и уточнил, что новый объект является именно кометой. "На первом кадре с экспозицией 1 час виден слабый объект в виде небольшого штриха. А вот совмещая кадры по комете на втором кадре мы отчетливо видим новый объект, звезды при этом выглядят, как штрихи", - рассказал Борисов о сделанных кадрах новой кометы. Программы, которые оценивают размеры объекта по его альбедо (отражательной способности), показывают приблизительный размер ядра кометы 32 километра, сказал Борисов. Но при такой удаленности объекта ошибка оценки размеров ядра может быть велика, ядро может быть и намного меньше, отметил он. Уточнить размеры, возможно, удастся позднее, когда комета будет проходить перигелий в сентябре 2026 года, отметил ученый. При этом новая комета останется слабой видимости, показатель звездной величины не превысит 19. Комета будет доступна для наблюдения в серьезные инструменты (телескопы), отметил Борисов. Наклон орбиты открытой кометы составляет 91 градус - она почти перпендикулярна плоскости эклиптики (плоскости вращения планет нашей системы), а эксцентриситет составляет 0,99 – то есть ее орбита очень вытянута и в следующий раз комета приблизится к Солнцу через сотни тысяч лет, сказал астроном (в циркуляре периодичность указана 434 тысячи 812 лет). Предыдущую комету, 13-ю в его списке открытых комет, Борисов открыл во время наблюдений в Крыму 8 ноября 2024 года. Она получила название C/2024 V1 (Borisov), Геннадий Борисов – астроном, работающий в Крыму, в посёлке Научный. Свои наблюдения он проводит с помощью созданного им самим телескопа. Особую известность принесла астроному открытая им в 2019 году первая межзвездная комета (2I/Borisov), которая появилась из дальнего космоса и навсегда покинула Солнечную систему. Борисов вышел на второе место среди астрономов-любителей в мире по числу открытых комет. На счету астронома также несколько десятков открытых астероидов.

https://ria.ru/20240331/astronom-1936990497.html

https://ria.ru/20241213/astronom-1989148619.html

https://ria.ru/20241225/itogi-1991219965.html

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