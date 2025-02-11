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Армянская оппозиция сочла проект о вступлении в ЕС абсурдным - РИА Новости, 11.02.2025
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16:23 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/armeniya-1998665595.html
Армянская оппозиция сочла проект о вступлении в ЕС абсурдным
Армянская оппозиция сочла проект о вступлении в ЕС абсурдным - РИА Новости, 11.02.2025
Армянская оппозиция сочла проект о вступлении в ЕС абсурдным
Армянская оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала юридически абсурдным законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:23:00+03:00
2025-02-11T16:23:00+03:00
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ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Армянская оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала юридически абсурдным законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС. Во вторник парламент Армении приступил к рассмотрению на пленарном заседании разработанного рядом прозападных сил законопроекта о начале процесса вступления Армении в ЕС. Документ должен быть рассмотрен в двух чтениях. В заявлении фракции отмечается, что порядок присоединения страны к наднациональным международным организациям регламентирован армянской конституцией и законодательством, полномочия по инициированию процесса вступления в ЕС принадлежат правительству, а решение о проведении референдума, необходимого для членства в союзе, должен принять парламент. "Законопроект - юридически абсурдный документ, поскольку не соответствует требованиям закона. Проект по сути является декларацией, а не законом, поскольку не содержит обязательных для исполнения правил поведения. Более того, содержащаяся в проекте фраза "Республика Армения, выражая волю народа", прямо противоречит конституции, поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума", - говорится в заявлении. Во фракции уверены, что законопроект не обязывает и не может обязать правительство начать переговоры о членстве в ЕС. "Таким образом, с правовой точки зрения законопроект не может иметь никаких правовых последствий в вопросе вступления или невступления в Европейский союз. Однако как политический документ он может иметь необратимые политические и экономические последствия для Армения, учитывая членство страны в наднациональных организациях, в частности в Евразийском экономическом союзе. Принимая во внимание заявления государств-партнеров, а также основные принципы международных отношений и международного права, становится очевидным, что этот процесс ставит под угрозу свободную торговлю на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для нашей экономики", - говорится в заявлении. Следовательно, считают во фракции, что этот по своей сути пустой и формальный процесс не только не может принести Армении никаких положительных результатов, но и грозит серьезными экономическими последствиями. "Становится очевидным, что "законопроект" является очередной популистской уловкой нынешних властей, направленной на создание необоснованных ожиданий. Фракция "Честь имею" проголосует против этой инициативы, которая несет в себе ощутимые и реальные угрозы для нашей страны", - отмечается в заявлении. Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к ЕС, а комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января вынесла по нему положительное заключение внесла документ в повестку пленарного заседания. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250210/mid-1998339012.html
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в мире, армения, россия, ереван, евросоюз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Евросоюз
Армянская оппозиция сочла проект о вступлении в ЕС абсурдным

Армянская фракция "Честь имею" сочла проект о вступлении в ЕС абсурдным

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на гору Арарат и город Ереван
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 11 фев – РИА Новости. Армянская оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала юридически абсурдным законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС.
Во вторник парламент Армении приступил к рассмотрению на пленарном заседании разработанного рядом прозападных сил законопроекта о начале процесса вступления Армении в ЕС. Документ должен быть рассмотрен в двух чтениях.
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В заявлении фракции отмечается, что порядок присоединения страны к наднациональным международным организациям регламентирован армянской конституцией и законодательством, полномочия по инициированию процесса вступления в ЕС принадлежат правительству, а решение о проведении референдума, необходимого для членства в союзе, должен принять парламент.
"Законопроект - юридически абсурдный документ, поскольку не соответствует требованиям закона. Проект по сути является декларацией, а не законом, поскольку не содержит обязательных для исполнения правил поведения. Более того, содержащаяся в проекте фраза "Республика Армения, выражая волю народа", прямо противоречит конституции, поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума", - говорится в заявлении. Во фракции уверены, что законопроект не обязывает и не может обязать правительство начать переговоры о членстве в ЕС.
"Таким образом, с правовой точки зрения законопроект не может иметь никаких правовых последствий в вопросе вступления или невступления в Европейский союз. Однако как политический документ он может иметь необратимые политические и экономические последствия для Армения, учитывая членство страны в наднациональных организациях, в частности в Евразийском экономическом союзе. Принимая во внимание заявления государств-партнеров, а также основные принципы международных отношений и международного права, становится очевидным, что этот процесс ставит под угрозу свободную торговлю на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для нашей экономики", - говорится в заявлении.
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Следовательно, считают во фракции, что этот по своей сути пустой и формальный процесс не только не может принести Армении никаких положительных результатов, но и грозит серьезными экономическими последствиями. "Становится очевидным, что "законопроект" является очередной популистской уловкой нынешних властей, направленной на создание необоснованных ожиданий. Фракция "Честь имею" проголосует против этой инициативы, которая несет в себе ощутимые и реальные угрозы для нашей страны", - отмечается в заявлении.
Ранее правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к ЕС, а комиссия парламента Армении по вопросам европейской интеграции 24 января вынесла по нему положительное заключение внесла документ в повестку пленарного заседания.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
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