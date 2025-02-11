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Новые выбросы нефтепродуктов нашли только на двух участках пляжей в Анапе - РИА Новости, 11.02.2025
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14:33 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/anapa-1998631475.html
Новые выбросы нефтепродуктов нашли только на двух участках пляжей в Анапе
Новые выбросы нефтепродуктов нашли только на двух участках пляжей в Анапе - РИА Новости, 11.02.2025
Новые выбросы нефтепродуктов нашли только на двух участках пляжей в Анапе
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы во вторник на двух участках побережья Анапы, речь идет о территории пляжа "Витязь", сообщили в оперштабе Кубани. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:33:00+03:00
2025-02-11T14:33:00+03:00
анапа
павловский район
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы во вторник на двух участках побережья Анапы, речь идет о территории пляжа "Витязь", сообщили в оперштабе Кубани. "На большей части береговой линии Анапы 11 февраля не зафиксировали новых выбросов фракций мазута. Небольшие повторные выбросы - капли нефтепродуктов - на береговой линии у воды по результатам утреннего мониторинга нашли команды Павловского района и Приморско-Ахтарского муниципального округа. За ними закреплена территория пляжа "Витязь", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20250210/rospotrebnadzor-1998340348.html
https://ria.ru/20250208/anapa-1998041155.html
анапа
павловский район
россия
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анапа, павловский район, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, краснодарский край
Анапа, Павловский район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Россия, Краснодарский край
Новые выбросы нефтепродуктов нашли только на двух участках пляжей в Анапе

Повторные выбросы мазута нашли только на двух участках пляжей в Анапе

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramУборка мазута на пляже в Анапе
Уборка мазута на пляже в Анапе - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Уборка мазута на пляже в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 11 фев - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы во вторник на двух участках побережья Анапы, речь идет о территории пляжа "Витязь", сообщили в оперштабе Кубани.
"На большей части береговой линии Анапы 11 февраля не зафиксировали новых выбросов фракций мазута. Небольшие повторные выбросы - капли нефтепродуктов - на береговой линии у воды по результатам утреннего мониторинга нашли команды Павловского района и Приморско-Ахтарского муниципального округа. За ними закреплена территория пляжа "Витязь", - говорится в сообщении.
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море на Бугазской косе в Анапе - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
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В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.
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8 февраля, 08:00
 
АнапаПавловский районКрушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияРоссияКраснодарский край
 
 
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