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В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями - РИА Новости, 11.02.2025
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15:35 11.02.2025 (обновлено: 15:54 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/aleppo-1998649944.html
В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями
В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями - РИА Новости, 11.02.2025
В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями
Ожесточенные столкновения между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF) и силами Управления общей безопасности Сирии вспыхнули в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:35:00+03:00
2025-02-11T15:54:00+03:00
в мире
сирия
алеппо
эль-хасаке
башар асад
сирийские демократические силы
исламское государство*
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ожесточенные столкновения между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF) и силами Управления общей безопасности Сирии вспыхнули в ночь на вторник в провинции Алеппо, в рядах SDF есть убитые, передает радиостанция Sham FM. "Ожесточенные столкновения между силами Управления общей безопасности и членами SDF... вспыхнули в ночь на вторник в районе плотины Тишрин в окрестностях города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо", - сообщил корреспондент Sham FM. Одновременно силы Управления общей безопасности атаковали ряд блокпостов SDF на южных окраинах города Айн эль-Араб в провинции Алеппо. По данным радио, в результате столкновений на обоих направлениях в рядах SDF есть убитые. После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*). После смены власти в Сирии так называемая "Сирийская национальная армия" (СНА, формирования вооруженной оппозиции, поддерживаемые Турцией) начала военную операцию против курдских формирований на севере провинции Алеппо в районе Манбиджа и пограничного города Кобани (Айн эль-Араб).* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20241228/siriya-1991777103.html
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в мире, сирия, алеппо, эль-хасаке, башар асад, сирийские демократические силы, исламское государство*
В мире, Сирия, Алеппо, Эль-Хасаке, Башар Асад, Сирийские демократические силы, Исламское государство*
В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями

В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями и УСБ

© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ожесточенные столкновения между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF) и силами Управления общей безопасности Сирии вспыхнули в ночь на вторник в провинции Алеппо, в рядах SDF есть убитые, передает радиостанция Sham FM.
«
"Ожесточенные столкновения между силами Управления общей безопасности и членами SDF... вспыхнули в ночь на вторник в районе плотины Тишрин в окрестностях города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо", - сообщил корреспондент Sham FM.
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28 декабря 2024, 00:57
Одновременно силы Управления общей безопасности атаковали ряд блокпостов SDF на южных окраинах города Айн эль-Араб в провинции Алеппо.
По данным радио, в результате столкновений на обоих направлениях в рядах SDF есть убитые.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*).
После смены власти в Сирии так называемая "Сирийская национальная армия" (СНА, формирования вооруженной оппозиции, поддерживаемые Турцией) начала военную операцию против курдских формирований на севере провинции Алеппо в районе Манбиджа и пограничного города Кобани (Айн эль-Араб).
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В миреСирияАлеппоЭль-ХасакеБашар АсадСирийские демократические силыИсламское государство*
 
 
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