В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями
В Алеппо вспыхнули столкновения между курдскими формированиями и УСБ
© AP Photo / Felipe DanaБойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
© AP Photo / Felipe Dana
Бойцы "Сирийских демократических сил" (СДС) на кпп возле нефтяного месторождения Аль-Омар в Сирии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ожесточенные столкновения между курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF) и силами Управления общей безопасности Сирии вспыхнули в ночь на вторник в провинции Алеппо, в рядах SDF есть убитые, передает радиостанция Sham FM.
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"Ожесточенные столкновения между силами Управления общей безопасности и членами SDF... вспыхнули в ночь на вторник в районе плотины Тишрин в окрестностях города Манбидж на северо-востоке провинции Алеппо", - сообщил корреспондент Sham FM.
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Одновременно силы Управления общей безопасности атаковали ряд блокпостов SDF на южных окраинах города Айн эль-Араб в провинции Алеппо.
По данным радио, в результате столкновений на обоих направлениях в рядах SDF есть убитые.
После начала сирийского кризиса в 2011 году формирования "Сирийских демократических сил" (СДС, SDF), чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных объявили о создании своей автономной администрации на подконтрольных им территориях в сирийских провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. Они не вступали в боевые действия с правительственными силами Сирии при бывшем президенте страны Башаре Асаде и сохраняли свой военный потенциал при поддержке присутствующих на северо-востоке Сирии вооруженных сил международной коалиции во главе с США под предлогом борьбы с террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*).
После смены власти в Сирии так называемая "Сирийская национальная армия" (СНА, формирования вооруженной оппозиции, поддерживаемые Турцией) начала военную операцию против курдских формирований на севере провинции Алеппо в районе Манбиджа и пограничного города Кобани (Айн эль-Араб).
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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