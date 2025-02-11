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Сплетни про Михалкова и покорение Голливуда: что сейчас с Еленой Соловей

Сплетни про Михалкова и покорение Голливуда: что сейчас с Еленой Соловей - РИА Новости, 11.02.2025

Сплетни про Михалкова и покорение Голливуда: что сейчас с Еленой Соловей

Ее сравнивали с великими актрисами прошлого, а роли становились культовыми. Но в 1991 году Елена Соловей вместе с семьей покинула страну. Почему она решилась на РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:29:00+03:00

2025-02-11T18:29:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ее сравнивали с великими актрисами прошлого, а роли становились культовыми. Но в 1991 году Елена Соловей вместе с семьей покинула страну. Почему она решилась на эмиграцию и нашла ли себя в новой жизни?Постоянные переездыЕлена Яковлевна Соловей родилась 24 февраля 1947 года в немецком городе Нойштрелиц. Ее родители, фронтовики Великой Отечественной войны, познакомились в послевоенной Германии и вскоре создали семью. Отец, Яков Абрамович Соловей, был офицером-артиллеристом, участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах. Мать, Зинаида Ивановна Шматова, была младшим лейтенантом медицинской службы.В 1950-м, когда Елене было три года, семья вернулась в Советский Союз и поселилась в Красноярске. Именно там родился ее младший брат Владимир. Детство будущей актрисы прошло в атмосфере любви к искусству: она активно посещала кружки в Доме пионеров, занималась рисованием, танцами и пением. Мать поддерживала увлечения дочери, шила ей сценические костюмы, а сама Елена все больше влюблялась в сцену.В 1959 году, когда ей исполнилось 13 лет, семья переехала в Москву. Причиной переезда стало сокращение отца на работе, и он принял решение попытать счастья в столице. В Москве он устроился в "Союзпечать", а мать устроилась работать в больницу. Именно в этот период у Елены появилась возможность впервые прикоснуться к миру театра: она поступила в театральную студию при Театре имени Станиславского. Это определило ее дальнейшую судьбу — в старших классах она твердо решила стать актрисой.Однако путь к мечте оказался непростым. После школы она попыталась поступить в Школу-студию МХАТ, успешно прошла три тура, но не смогла преодолеть финальный отбор. Разочарование было сильным, но она не сдалась. Год девушка проработала, а затем успешно поступила во ВГИК на курс Бориса Бабочкина, легендарного исполнителя роли Чапаева.Первая безответная любовьВ годы учебы во ВГИКе Елена Соловей познакомилась с тем, кто сыграл ключевую роль в формировании ее актерского образа, — режиссером и художником Рустамом Хамдамовым. Именно он, по словам самой актрисы, "придумал" ее, сумел разглядеть в ней особый типаж, который позже стал узнаваемым в кино."Я — девочка без лица. Пока меня не накрасить, ничего нет. Обычные черты. Рустам меня придумал, накрасил, одел и представил всем: "Посмотрите, какая девочка"", — вспоминала Елена.Однако для Соловей их встреча была важна не только в профессиональном, но и в личном плане. Она влюбилась в Хамдамова без памяти, но это чувство оказалось безответным. "В Хамдамова влюблялись все. Он был как солнце, к которому опасно приближаться", — признавалась она. Режиссер восхищался ее талантом, но предпочел другую. Это стало для молодой актрисы тяжелым уроком. "Тогда я поняла, что не главное — быть хорошей актрисой, главное — быть любимой", — говорила она позже.Несмотря на несбывшиеся чувства, Хамдамов сыграл значимую роль в карьере Соловей. Он пригласил ее в свой дипломный фильм "В горах моё сердце", а затем утвердил на главную роль в "Нечаянных радостях". Однако второй фильм остался незавершенным.ЗамужествоПосле окончания ВГИКа с красным дипломом в 1970 году Елена Соловей поступила в труппу Малого театра. Однако ее театральная карьера в Москве длилась недолго — судьбоносная встреча на съемочной площадке изменила все.В 1971 году Елена работала над фильмом "Драма из старинной жизни", где познакомилась с художником-декоратором Юрием Пугачом. Их отношения развивались стремительно, вскоре Елена приняла предложение руки и сердца. Позже она признавалась, что это было не столько любовь с первого взгляда, сколько наваждение: "Мы были очень молоды и быстро влюблялись. Юра — удивительный человек. Он негромкий, сам в себе. Но очень талантливый, образованный, остроумный. У него притягательная личность".После свадьбы Елена последовала за мужем в Ленинград, где стала актрисой Театра имени Ленсовета. Там она продолжила строить свою карьеру, но семья постепенно вышла на первый план. В 1972 году родилась дочь Ирина, а через четыре года — сын Павел. Соловей вспоминала, что не испытывала страха перед материнством и никогда не воспринимала рождение детей как угрозу карьере: "Я даже не думала о профессии. Наверное, я внутренне чувствовала, что роли никуда от меня не денутся".Отношения с МихалковымТворческий союз Елены Соловей и Никиты Михалкова стал одним из самых ярких в советском кинематографе. Их совместные работы определили эпоху и оставили след в истории кино.Изначально фильм "Раба любви" (1975) носил название "Нечаянная радость" и создавался под руководством Рустама Хамдамова, с которым у Соловей уже была творческая и личная история. Однако режиссер сменился на Михалкова, почти вся команда ушла, сценарий был переписан, а проект получил новое название. В этой пертурбации Никита Сергеевич принял принципиальное решение — Елена должна остаться. Актриса сначала сомневалась, сочтя это предательством по отношению к прежней команде, поэтому сначала отказалась.Но Михалков настаивал и заверил, что снимает совершенно другой фильм. В итоге это сотрудничество стало судьбоносным для обоих."Я клюнула на Михалкова. Очень понравился его дебютный фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", где актеры были счастливы. И сам Никита Сергеевич был очень обаятельным молодым человеком", — вспоминала Соловей.Следующим этапом их работы стала "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977). Однако на этот раз причиной отказа Соловей от роли было не уважение к другому режиссеру, а семейные обстоятельства. Актриса недавно родила сына и не хотела расставаться с детьми. Тогда Михалков пошел ей навстречу: для всей семьи сняли квартиру, дочь определили в детский сад, а за младенцем приглядывала мать Елены. Съемочный процесс был организован так, чтобы актриса могла каждые два часа прерываться на кормление."Лена — удивительное явление. Странная смесь, с одной стороны, профессионала, с другой — человека, который мог променять абсолютно любую роль на семью", — говорил о ней Михалков.В 1979 году Соловей снова сотрудничала с режиссером в фильме "Несколько дней из жизни И. И. Обломова". Хотя роль актрисы в первоначальном сценарии была более значительной, в ходе работы Михалков сделал акцент на персонаже Олега Табакова, что повлекло за собой сокращение сцен с участием Соловей. Тем не менее, ее работа была высоко оценена и принесла ей премию "Золотой щит Оксфорда".Партнерство Соловей и Михалкова не ограничивалось только кино. Актриса вспоминала, что режиссер отличался особым отношением к своим артистам: он буквально "выращивал" их, тонко чувствовал, что им нужно, и создавал для каждого комфортную атмосферу на площадке. Именно эта способность, по мнению Соловей, сделала его одним из самых значимых режиссеров своего времени.Слухи о возможном романе между ними ходили многие годы, однако оба всегда подчеркивали, что их отношения были исключительно профессиональными. Соловей стала одной из самых запоминающихся актрис в фильмах Михалкова, а он, в свою очередь, дал ей возможность раскрыться на экране в полной мере. Их союз в первую очередь был плодотворным творческим партнерством, основанным на взаимном уважении и доверии.Эмиграция в АмерикуЕлена Соловей вместе с мужем Юрием Пугачом и детьми приняла непростое решение эмигрировать в США в 1991 году. Вокруг этого переезда до сих пор ходят споры: назывались разные причины, каждая из которых могла сыграть свою роль.Первая версия связана с состоянием здоровья Юрия Пугача. У него были серьезные проблемы с почками, и в СССР на тот момент было сложно получить качественное лечение даже при наличии средств. Надежда на американскую медицину стала весомым аргументом в пользу отъезда.Вторая версия — будущее детей. Время было нестабильным, и супруги опасались за перспективы дочери Ирины и сына Павла.Третья версия — приглашение от старшей сестры Юрия, которая уже давно жила в Америке. Она помогла оформить документы и предоставила необходимую поддержку на первых порах. Некоторые предполагали, что у Соловей были проблемы с советской властью, и эмиграция была своего рода бегством. Однако актриса никогда не подтверждала эту версию."Я понимала: счастливый этап моей жизни как актрисы, где были успех, аплодисменты, признание поклонников, закончился. С профессией, скорее всего, придется распрощаться. Но горевала не об этом", — вспоминала Соловей.Первое время в США было непростым. Семья жила на пособие для эмигрантов, его едва хватало на аренду скромного жилья. Юрий устроился в крупную компанию, занимался художественным дизайном и выставками, а Елена сначала была домохозяйкой. Позже она начала работать на русскоязычном радио, а затем основала детскую творческую студию "Этюд", где русскоязычные дети изучали театр, музыку и живопись.Оставить актерскую профессию оказалось труднее, чем казалось. В США Соловей пробовалась на роли, но ей предлагали только стереотипные образы русских женщин. Она осознала, что между российской и западной ментальностью — "психологическая бездна". Однако в ее фильмографии все же появились знаковые зарубежные проекты: сериал "Клан Сопрано" и фильм "Затерянный город Z".В 2013 году у Юрия обострились проблемы с почками, ему понадобилась пересадка. Операция прошла успешно, но спустя несколько лет болезнь вновь взяла верх. В 2019 году он скончался.К тому времени дети Елены уже давно устроили свою жизнь. Дочь Ирина стала генетиком и переехала в Германию, у нее трое детей: Софья, Аграфена и Федор. Старшая внучка родила правнука Елены — Леопольда. Сын Павел — вирусолог и иммунолог — живет с семьей в США, у него сын Иван.Возвращаться в Россию Соловей не планирует. Она признается, что ее родина осталась только в воспоминаниях, а Америка дала ей возможность вырастить детей и построить новую жизнь. Сегодня она продолжает преподавать и поддерживать связь с русскоязычными поклонниками.

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