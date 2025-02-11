Сплетни про Михалкова и покорение Голливуда: что сейчас с Еленой Соловей
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ее сравнивали с великими актрисами прошлого, а роли становились культовыми. Но в 1991 году Елена Соловей вместе с семьей покинула страну. Почему она решилась на эмиграцию и нашла ли себя в новой жизни?
Постоянные переезды
Елена Яковлевна Соловей родилась 24 февраля 1947 года в немецком городе Нойштрелиц. Ее родители, фронтовики Великой Отечественной войны, познакомились в послевоенной Германии и вскоре создали семью. Отец, Яков Абрамович Соловей, был офицером-артиллеристом, участвовал в советско-финской и Великой Отечественной войнах. Мать, Зинаида Ивановна Шматова, была младшим лейтенантом медицинской службы.
В 1950-м, когда Елене было три года, семья вернулась в Советский Союз и поселилась в Красноярске. Именно там родился ее младший брат Владимир. Детство будущей актрисы прошло в атмосфере любви к искусству: она активно посещала кружки в Доме пионеров, занималась рисованием, танцами и пением. Мать поддерживала увлечения дочери, шила ей сценические костюмы, а сама Елена все больше влюблялась в сцену.
Соловей в фильме "Раба любви"
В 1959 году, когда ей исполнилось 13 лет, семья переехала в Москву. Причиной переезда стало сокращение отца на работе, и он принял решение попытать счастья в столице. В Москве он устроился в "Союзпечать", а мать устроилась работать в больницу. Именно в этот период у Елены появилась возможность впервые прикоснуться к миру театра: она поступила в театральную студию при Театре имени Станиславского. Это определило ее дальнейшую судьбу — в старших классах она твердо решила стать актрисой.
Однако путь к мечте оказался непростым. После школы она попыталась поступить в Школу-студию МХАТ, успешно прошла три тура, но не смогла преодолеть финальный отбор. Разочарование было сильным, но она не сдалась. Год девушка проработала, а затем успешно поступила во ВГИК на курс Бориса Бабочкина, легендарного исполнителя роли Чапаева.
Первая безответная любовь
В годы учебы во ВГИКе Елена Соловей познакомилась с тем, кто сыграл ключевую роль в формировании ее актерского образа, — режиссером и художником Рустамом Хамдамовым. Именно он, по словам самой актрисы, "придумал" ее, сумел разглядеть в ней особый типаж, который позже стал узнаваемым в кино.
"Я — девочка без лица. Пока меня не накрасить, ничего нет. Обычные черты. Рустам меня придумал, накрасил, одел и представил всем: "Посмотрите, какая девочка"", — вспоминала Елена.
Здание ВГИКа на улице Вильгельма Пика в Москве
Однако для Соловей их встреча была важна не только в профессиональном, но и в личном плане. Она влюбилась в Хамдамова без памяти, но это чувство оказалось безответным.
"В Хамдамова влюблялись все. Он был как солнце, к которому опасно приближаться", — признавалась она. Режиссер восхищался ее талантом, но предпочел другую. Это стало для молодой актрисы тяжелым уроком. "Тогда я поняла, что не главное — быть хорошей актрисой, главное — быть любимой", — говорила она позже.
Несмотря на несбывшиеся чувства, Хамдамов сыграл значимую роль в карьере Соловей. Он пригласил ее в свой дипломный фильм "В горах моё сердце", а затем утвердил на главную роль в "Нечаянных радостях". Однако второй фильм остался незавершенным.
Замужество
После окончания ВГИКа с красным дипломом в 1970 году Елена Соловей поступила в труппу Малого театра. Однако ее театральная карьера в Москве длилась недолго — судьбоносная встреча на съемочной площадке изменила все.
В 1971 году Елена работала над фильмом "Драма из старинной жизни", где познакомилась с художником-декоратором Юрием Пугачом. Их отношения развивались стремительно, вскоре Елена приняла предложение руки и сердца. Позже она признавалась, что это было не столько любовь с первого взгляда, сколько наваждение: "Мы были очень молоды и быстро влюблялись. Юра — удивительный человек. Он негромкий, сам в себе. Но очень талантливый, образованный, остроумный. У него притягательная личность".
Леонов и Соловей в фильме "Шаг навстречу"
После свадьбы Елена последовала за мужем в Ленинград, где стала актрисой Театра имени Ленсовета. Там она продолжила строить свою карьеру, но семья постепенно вышла на первый план. В 1972 году родилась дочь Ирина, а через четыре года — сын Павел. Соловей вспоминала, что не испытывала страха перед материнством и никогда не воспринимала рождение детей как угрозу карьере: "Я даже не думала о профессии. Наверное, я внутренне чувствовала, что роли никуда от меня не денутся".
Отношения с Михалковым
Творческий союз Елены Соловей и Никиты Михалкова стал одним из самых ярких в советском кинематографе. Их совместные работы определили эпоху и оставили след в истории кино.
Изначально фильм "Раба любви" (1975) носил название "Нечаянная радость" и создавался под руководством Рустама Хамдамова, с которым у Соловей уже была творческая и личная история. Однако режиссер сменился на Михалкова, почти вся команда ушла, сценарий был переписан, а проект получил новое название. В этой пертурбации Никита Сергеевич принял принципиальное решение — Елена должна остаться. Актриса сначала сомневалась, сочтя это предательством по отношению к прежней команде, поэтому сначала отказалась.
© РИА Новости / Пашвыкин | Перейти в медиабанкЕлена Соловей в роли Ольги Вознесенской в фильме "Раба любви"
Елена Соловей в роли Ольги Вознесенской в фильме "Раба любви"
Но Михалков настаивал и заверил, что снимает совершенно другой фильм. В итоге это сотрудничество стало судьбоносным для обоих.
"Я клюнула на Михалкова. Очень понравился его дебютный фильм "Свой среди чужих, чужой среди своих", где актеры были счастливы. И сам Никита Сергеевич был очень обаятельным молодым человеком", — вспоминала Соловей.
© РИА Новости / Пашвыкин | Перейти в медиабанкКадр из фильма режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Кадр из фильма режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих"
Следующим этапом их работы стала "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977). Однако на этот раз причиной отказа Соловей от роли было не уважение к другому режиссеру, а семейные обстоятельства. Актриса недавно родила сына и не хотела расставаться с детьми. Тогда Михалков пошел ей навстречу: для всей семьи сняли квартиру, дочь определили в детский сад, а за младенцем приглядывала мать Елены. Съемочный процесс был организован так, чтобы актриса могла каждые два часа прерываться на кормление.
"Лена — удивительное явление. Странная смесь, с одной стороны, профессионала, с другой — человека, который мог променять абсолютно любую роль на семью", — говорил о ней Михалков.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоловей и Михалков в фильме "Неоконченная пьеса для механического пианино"
Соловей и Михалков в фильме "Неоконченная пьеса для механического пианино"
В 1979 году Соловей снова сотрудничала с режиссером в фильме "Несколько дней из жизни И. И. Обломова". Хотя роль актрисы в первоначальном сценарии была более значительной, в ходе работы Михалков сделал акцент на персонаже Олега Табакова, что повлекло за собой сокращение сцен с участием Соловей. Тем не менее, ее работа была высоко оценена и принесла ей премию "Золотой щит Оксфорда".
Партнерство Соловей и Михалкова не ограничивалось только кино. Актриса вспоминала, что режиссер отличался особым отношением к своим артистам: он буквально "выращивал" их, тонко чувствовал, что им нужно, и создавал для каждого комфортную атмосферу на площадке. Именно эта способность, по мнению Соловей, сделала его одним из самых значимых режиссеров своего времени.
© РИА Новости / В. Барановский | Перейти в медиабанкМихалков на съемках фильма "Несколько дней из жизни Обломова"
Михалков на съемках фильма "Несколько дней из жизни Обломова"
Слухи о возможном романе между ними ходили многие годы, однако оба всегда подчеркивали, что их отношения были исключительно профессиональными. Соловей стала одной из самых запоминающихся актрис в фильмах Михалкова, а он, в свою очередь, дал ей возможность раскрыться на экране в полной мере. Их союз в первую очередь был плодотворным творческим партнерством, основанным на взаимном уважении и доверии.
Эмиграция в Америку
Елена Соловей вместе с мужем Юрием Пугачом и детьми приняла непростое решение эмигрировать в США в 1991 году. Вокруг этого переезда до сих пор ходят споры: назывались разные причины, каждая из которых могла сыграть свою роль.
Первая версия связана с состоянием здоровья Юрия Пугача. У него были серьезные проблемы с почками, и в СССР на тот момент было сложно получить качественное лечение даже при наличии средств. Надежда на американскую медицину стала весомым аргументом в пользу отъезда.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСоловей и Смоктуновский в художественном фильме "Враги"
Соловей и Смоктуновский в художественном фильме "Враги"
Вторая версия — будущее детей. Время было нестабильным, и супруги опасались за перспективы дочери Ирины и сына Павла.
Третья версия — приглашение от старшей сестры Юрия, которая уже давно жила в Америке. Она помогла оформить документы и предоставила необходимую поддержку на первых порах. Некоторые предполагали, что у Соловей были проблемы с советской властью, и эмиграция была своего рода бегством. Однако актриса никогда не подтверждала эту версию.
"Я понимала: счастливый этап моей жизни как актрисы, где были успех, аплодисменты, признание поклонников, закончился. С профессией, скорее всего, придется распрощаться. Но горевала не об этом", — вспоминала Соловей.
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из фильма режиссера Альмантаса Грикявичюса "Факт"
Кадр из фильма режиссера Альмантаса Грикявичюса "Факт"
Первое время в США было непростым. Семья жила на пособие для эмигрантов, его едва хватало на аренду скромного жилья. Юрий устроился в крупную компанию, занимался художественным дизайном и выставками, а Елена сначала была домохозяйкой. Позже она начала работать на русскоязычном радио, а затем основала детскую творческую студию "Этюд", где русскоязычные дети изучали театр, музыку и живопись.
Оставить актерскую профессию оказалось труднее, чем казалось. В США Соловей пробовалась на роли, но ей предлагали только стереотипные образы русских женщин. Она осознала, что между российской и западной ментальностью — "психологическая бездна". Однако в ее фильмографии все же появились знаковые зарубежные проекты: сериал "Клан Сопрано" и фильм "Затерянный город Z".
© Home Box Office (1999 - 2007)Кадр из сериала "Клан Сопрано"
© Home Box Office (1999 - 2007)
Кадр из сериала "Клан Сопрано"
В 2013 году у Юрия обострились проблемы с почками, ему понадобилась пересадка. Операция прошла успешно, но спустя несколько лет болезнь вновь взяла верх. В 2019 году он скончался.
К тому времени дети Елены уже давно устроили свою жизнь. Дочь Ирина стала генетиком и переехала в Германию, у нее трое детей: Софья, Аграфена и Федор. Старшая внучка родила правнука Елены — Леопольда. Сын Павел — вирусолог и иммунолог — живет с семьей в США, у него сын Иван.
Возвращаться в Россию Соловей не планирует. Она признается, что ее родина осталась только в воспоминаниях, а Америка дала ей возможность вырастить детей и построить новую жизнь. Сегодня она продолжает преподавать и поддерживать связь с русскоязычными поклонниками.