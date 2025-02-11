https://ria.ru/20250211/afganistan-1998538529.html
В Афганистане у здания банка прогремел взрыв
В Афганистане у здания банка прогремел взрыв - РИА Новости, 11.02.2025
В Афганистане у здания банка прогремел взрыв
Взрыв произошел в провинции Кундуз на севере Афганистана у здания банка, сообщает новостной портал Shamshad в соцсети Х со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:09:00+03:00
2025-02-11T09:09:00+03:00
2025-02-11T09:25:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в провинции Кундуз на севере Афганистана у здания банка, сообщает новостной портал Shamshad в соцсети Х со ссылкой на местную полицию. "Взрыв произошел перед банком Kabul в 8.30 (7.00 мск - ред.) сегодня утром", - говорится в сообщении портала. Как сообщает полиция, взрыв произошел, когда госслужащие собрались перед банком для получения зарплаты. Подробности о возможных погибших или раненых пока не приводятся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кундуз (провинция), афганистан
В мире, Кундуз (провинция), Афганистан
В Афганистане у здания банка прогремел взрыв
Афганская полиция сообщила о взрыве у здания банка в провинции Кундуз