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В Афганистане у здания банка прогремел взрыв - РИА Новости, 11.02.2025
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09:09 11.02.2025 (обновлено: 09:25 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/afganistan-1998538529.html
В Афганистане у здания банка прогремел взрыв
В Афганистане у здания банка прогремел взрыв - РИА Новости, 11.02.2025
В Афганистане у здания банка прогремел взрыв
Взрыв произошел в провинции Кундуз на севере Афганистана у здания банка, сообщает новостной портал Shamshad в соцсети Х со ссылкой на местную полицию. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:09:00+03:00
2025-02-11T09:25:00+03:00
в мире
кундуз (провинция)
афганистан
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в провинции Кундуз на севере Афганистана у здания банка, сообщает новостной портал Shamshad в соцсети Х со ссылкой на местную полицию. "Взрыв произошел перед банком Kabul в 8.30 (7.00 мск - ред.) сегодня утром", - говорится в сообщении портала. Как сообщает полиция, взрыв произошел, когда госслужащие собрались перед банком для получения зарплаты. Подробности о возможных погибших или раненых пока не приводятся.
https://ria.ru/20230111/afganistan-1844182983.html
кундуз (провинция)
афганистан
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в мире, кундуз (провинция), афганистан
В мире, Кундуз (провинция), Афганистан
В Афганистане у здания банка прогремел взрыв

Афганская полиция сообщила о взрыве у здания банка в провинции Кундуз

© AP Photo / Abdul Saboor SiratСотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи возле больницы в Афганистане
Сотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи возле больницы в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Abdul Saboor Sirat
Сотрудники правоохранительных органов и автомобиль скорой помощи возле больницы в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрыв произошел в провинции Кундуз на севере Афганистана у здания банка, сообщает новостной портал Shamshad в соцсети Х со ссылкой на местную полицию.
"Взрыв произошел перед банком Kabul в 8.30 (7.00 мск - ред.) сегодня утром", - говорится в сообщении портала.
Как сообщает полиция, взрыв произошел, когда госслужащие собрались перед банком для получения зарплаты. Подробности о возможных погибших или раненых пока не приводятся.
На месте взрыва возле министерства иностранных дел Афганистана на площади Занбак в Кабуле - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
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В миреКундуз (провинция)Афганистан
 
 
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