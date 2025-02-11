Рада поддержала закупку у Болгарии российского оборудования для АЭС
Рада поддержала закупку у Болгарии российских реакторов для Хмельницкой АЭС
Хмельницкая АЭС, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Верховная рада проголосовала за законопроект о закупке у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС оборудования, ранее купленного Софией у Москвы с целью сооружения АЭС "Белене", сообщил во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.
"Рада поддерживает закупку российского оборудования для Хмельницкой атомной станции. Планируется потратить на это полмиллиарда евро. Это какой-то сюр... "За" - 261" - написал Гончаренко*.
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев на минувшей неделе в беседе с журналистами назвал не лучшим решением, но вместе с тем очень хорошей рекламой российских технологий планы Украины закупить у Болгарии для достройки Хмельницкой АЭС реакторное оборудование, в свое время изготовленное в России для сооружения болгарской АЭС "Белене".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко в беседе с Politico в августе сообщал, что украинское правительство намерено приобрести два ядерных реактора ВВЭР-1000 российского производства для Хмельницкой АЭС. Тогда он отмечал, что эти планы вызвали резкую критику со стороны правящей партии, но объяснил свою позицию тем, что Украине нужна атомная энергетика, чтобы выдержать, вероятно, самую тяжелую зиму в истории страны. Поэтому правительство будет настаивать на расширении АЭС на западе Украины за счет этих реакторов.
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В июле 2023 года болгарская газета "24 часа" сообщала, что группа депутатов внесла в народное собрание (парламент) Болгарии законопроект о продаже Украине оборудования АЭС "Белене". Как сообщала американская газета Wall Street Journal, Болгария намерена продать украинской компании "Энергоатом" оборудование "Белене" на сумму около 650 миллионов долларов.
АЭС "Белене" - недостроенная атомная электростанция, расположенная в районе города Белене на берегу реки Дунай на севере Болгарии, недалеко от границы с Румынией. В 2022 году на тот момент премьер Болгарии Кирил Петков несколько раз заявлял об отказе Болгарии от проекта АЭС "Белене", в конкурсе на строительство которой принимал участие "Росатом".
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