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Индонезия хотела бы начать переговоры с Росатомом по АЭС, заявил посол

Индонезия хотела бы начать переговоры с Росатомом по АЭС, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025

Индонезия хотела бы начать переговоры с Росатомом по АЭС, заявил посол

Джакарта хотела бы начать переговоры с "Росатомом" по вопросу строительства атомной станции в стране, но деталей пока нет, заявил РИА Новости посол Индонезии в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:21:00+03:00

2025-02-11T06:21:00+03:00

2025-02-11T06:21:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Джакарта хотела бы начать переговоры с "Росатомом" по вопросу строительства атомной станции в стране, но деталей пока нет, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Мы бы хотели их начать. Но деталей у меня нет", - сказал Тавареш в интервью агентству, отвечая на вопрос, ведет ли Джакарта переговоры с "Росатомом". Он уточнил, что Индонезия рассматривает возможность строительства атомной станции уже какое-то время. "Как всегда, есть аргументы за и против. Мы думаем, что важно обладать квалифицированными кадрами, чтобы использовать АЭС с точки зрения устойчивого развития и безопасности, если мы всё-таки решим её построить", - подчеркнул он. "Росатом" ранее сообщал, что обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси.

https://ria.ru/20250205/indoneziya-1997553647.html

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в мире, индонезия, джакарта, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"