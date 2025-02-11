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Индонезия хотела бы начать переговоры с Росатомом по АЭС, заявил посол
Индонезия хотела бы начать переговоры с Росатомом по АЭС, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Индонезия хотела бы начать переговоры с Росатомом по АЭС, заявил посол
Джакарта хотела бы начать переговоры с "Росатомом" по вопросу строительства атомной станции в стране, но деталей пока нет, заявил РИА Новости посол Индонезии в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:21:00+03:00
2025-02-11T06:21:00+03:00
2025-02-11T06:21:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Джакарта хотела бы начать переговоры с "Росатомом" по вопросу строительства атомной станции в стране, но деталей пока нет, заявил РИА Новости посол Индонезии в Москве Жозе Тавареш. "Мы бы хотели их начать. Но деталей у меня нет", - сказал Тавареш в интервью агентству, отвечая на вопрос, ведет ли Джакарта переговоры с "Росатомом". Он уточнил, что Индонезия рассматривает возможность строительства атомной станции уже какое-то время. "Как всегда, есть аргументы за и против. Мы думаем, что важно обладать квалифицированными кадрами, чтобы использовать АЭС с точки зрения устойчивого развития и безопасности, если мы всё-таки решим её построить", - подчеркнул он. "Росатом" ранее сообщал, что обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси.
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в мире, индонезия, джакарта, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Индонезия, Джакарта, Москва, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Индонезия хотела бы начать переговоры с Росатомом по АЭС, заявил посол
Посол Тавареш: Индонезия хотела бы начать переговоры с Росатомом по АЭС