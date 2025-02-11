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В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт - РИА Новости, 11.02.2025
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11:37 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/adg-1998576453.html
В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт
В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт - РИА Новости, 11.02.2025
В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт
Визит сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель в Будапешт положительно скажется на электоральных перспективах... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:37:00+03:00
2025-02-11T11:37:00+03:00
в мире
германия
европа
россия
алиса вайдель
виктор орбан
сара вагенкнехт
хдс/хсс
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Визит сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель в Будапешт положительно скажется на электоральных перспективах организации на предстоящих досрочных парламентских выборах в ФРГ, считает председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что приглашает Вайдель с визитом в Будапешт, и она согласилась. "Встреча Алисы Вайдель и Виктора Орбана является частью немецкой предвыборной кампании. Понятно, что Алиса Вайдель с радостью согласилась на такую встречу, поскольку Виктор Орбан является действующим премьер-министром, публичная встреча с которым укрепит АдГ, которая пока что находится в оппозиции, и продемонстрирует способность немецкой партии управлять страной", - сказал Тороцкаи РИА Новости. Он отметил, что венгерское правительство видит политические изменения в Европе и Германии, видит усиление АдГ и понимает, что "рано или поздно АдГ может победить на выборах", поэтому венгерская правящая партия "Фидес", которая раньше отказывалась от контактов с АдГ, "изменила стратегию в соответствии со своими интересами". Политик также напомнил, что "Наша Родина" вместе с АдГ входит в одну фракцию Европарламента "Европа суверенных наций", которая не намерена объединяться с фракцией, созданной по инициативе Орбана, "Патриоты за Европу", несмотря на то, что есть вопросы, такие как санкционная политика против России и миграция, в которых обе фракции занимают одну и ту же позицию. Ранее Орбан в соцсети Х иронично прокомментировал принятие парламентом ФРГ резолюции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, заявив, что Германия теперь "в клубе" противников миграции, а Вайдель ответила, что "рада быть частью этого клуба". Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за Левую партию - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
https://ria.ru/20250208/orban-1998161205.html
https://ria.ru/20250211/koalitsiya-1998573380.html
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в мире, германия, европа, россия, алиса вайдель, виктор орбан, сара вагенкнехт, хдс/хсс, европарламент
В мире, Германия, Европа, Россия, Алиса Вайдель, Виктор Орбан, Сара Вагенкнехт, ХДС/ХСС, Европарламент
В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт

Тороцкаи: визит Вайдель к Орбану может помочь АдГ на парламентских выборах

© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
Сопредседатель немецкой правой партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Визит сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель в Будапешт положительно скажется на электоральных перспективах организации на предстоящих досрочных парламентских выборах в ФРГ, считает председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что приглашает Вайдель с визитом в Будапешт, и она согласилась.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
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"Встреча Алисы Вайдель и Виктора Орбана является частью немецкой предвыборной кампании. Понятно, что Алиса Вайдель с радостью согласилась на такую встречу, поскольку Виктор Орбан является действующим премьер-министром, публичная встреча с которым укрепит АдГ, которая пока что находится в оппозиции, и продемонстрирует способность немецкой партии управлять страной", - сказал Тороцкаи РИА Новости.
Он отметил, что венгерское правительство видит политические изменения в Европе и Германии, видит усиление АдГ и понимает, что "рано или поздно АдГ может победить на выборах", поэтому венгерская правящая партия "Фидес", которая раньше отказывалась от контактов с АдГ, "изменила стратегию в соответствии со своими интересами".
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Политик также напомнил, что "Наша Родина" вместе с АдГ входит в одну фракцию Европарламента "Европа суверенных наций", которая не намерена объединяться с фракцией, созданной по инициативе Орбана, "Патриоты за Европу", несмотря на то, что есть вопросы, такие как санкционная политика против России и миграция, в которых обе фракции занимают одну и ту же позицию.
Ранее Орбан в соцсети Х иронично прокомментировал принятие парламентом ФРГ резолюции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, заявив, что Германия теперь "в клубе" противников миграции, а Вайдель ответила, что "рада быть частью этого клуба".
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за Левую партию - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.
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В Германии прошли протесты против АдГ
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