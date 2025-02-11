https://ria.ru/20250211/adg-1998576453.html

В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт

В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт - РИА Новости, 11.02.2025

В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт

Визит сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель в Будапешт положительно скажется на электоральных перспективах... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:37:00+03:00

2025-02-11T11:37:00+03:00

2025-02-11T11:37:00+03:00

в мире

германия

европа

россия

алиса вайдель

виктор орбан

сара вагенкнехт

хдс/хсс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/04/1900395967_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_bb971349670f97cc067ff4e91cbdc4ba.jpg

БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Визит сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель в Будапешт положительно скажется на электоральных перспективах организации на предстоящих досрочных парламентских выборах в ФРГ, считает председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что приглашает Вайдель с визитом в Будапешт, и она согласилась. "Встреча Алисы Вайдель и Виктора Орбана является частью немецкой предвыборной кампании. Понятно, что Алиса Вайдель с радостью согласилась на такую встречу, поскольку Виктор Орбан является действующим премьер-министром, публичная встреча с которым укрепит АдГ, которая пока что находится в оппозиции, и продемонстрирует способность немецкой партии управлять страной", - сказал Тороцкаи РИА Новости. Он отметил, что венгерское правительство видит политические изменения в Европе и Германии, видит усиление АдГ и понимает, что "рано или поздно АдГ может победить на выборах", поэтому венгерская правящая партия "Фидес", которая раньше отказывалась от контактов с АдГ, "изменила стратегию в соответствии со своими интересами". Политик также напомнил, что "Наша Родина" вместе с АдГ входит в одну фракцию Европарламента "Европа суверенных наций", которая не намерена объединяться с фракцией, созданной по инициативе Орбана, "Патриоты за Европу", несмотря на то, что есть вопросы, такие как санкционная политика против России и миграция, в которых обе фракции занимают одну и ту же позицию. Ранее Орбан в соцсети Х иронично прокомментировал принятие парламентом ФРГ резолюции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, заявив, что Германия теперь "в клубе" противников миграции, а Вайдель ответила, что "рада быть частью этого клуба". Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за Левую партию - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.

https://ria.ru/20250208/orban-1998161205.html

https://ria.ru/20250211/koalitsiya-1998573380.html

https://ria.ru/20250211/protesty-1998553847.html

германия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, европа, россия, алиса вайдель, виктор орбан, сара вагенкнехт, хдс/хсс, европарламент