В Венгрии прокомментировали визит сопредседателя АдГ в Будапешт
Тороцкаи: визит Вайдель к Орбану может помочь АдГ на парламентских выборах
© AP Photo / Michael SohnСопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель
© AP Photo / Michael Sohn
Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 фев - РИА Новости. Визит сопредседателя немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алисы Вайдель в Будапешт положительно скажется на электоральных перспективах организации на предстоящих досрочных парламентских выборах в ФРГ, считает председатель венгерской правой партии "Наша Родина", депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х написал, что приглашает Вайдель с визитом в Будапешт, и она согласилась.
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"Встреча Алисы Вайдель и Виктора Орбана является частью немецкой предвыборной кампании. Понятно, что Алиса Вайдель с радостью согласилась на такую встречу, поскольку Виктор Орбан является действующим премьер-министром, публичная встреча с которым укрепит АдГ, которая пока что находится в оппозиции, и продемонстрирует способность немецкой партии управлять страной", - сказал Тороцкаи РИА Новости.
Он отметил, что венгерское правительство видит политические изменения в Европе и Германии, видит усиление АдГ и понимает, что "рано или поздно АдГ может победить на выборах", поэтому венгерская правящая партия "Фидес", которая раньше отказывалась от контактов с АдГ, "изменила стратегию в соответствии со своими интересами".
Политик также напомнил, что "Наша Родина" вместе с АдГ входит в одну фракцию Европарламента "Европа суверенных наций", которая не намерена объединяться с фракцией, созданной по инициативе Орбана, "Патриоты за Европу", несмотря на то, что есть вопросы, такие как санкционная политика против России и миграция, в которых обе фракции занимают одну и ту же позицию.
Ранее Орбан в соцсети Х иронично прокомментировал принятие парламентом ФРГ резолюции ХДС/ХСС по ужесточению миграционной политики в стране, заявив, что Германия теперь "в клубе" противников миграции, а Вайдель ответила, что "рада быть частью этого клуба".
Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с 31%, за ними идёт "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 21%, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) готовы проголосовать 15%, за партию "Зеленые" - 14%. За Свободную демократическую партию Германии (СвДП) готовы проголосовать 4%, за Левую партию - 5%, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" поддерживают 4% опрошенных.