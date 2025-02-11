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В выборах в Абхазии смогут принять участие 134 тысячи избирателей
В выборах в Абхазии смогут принять участие 134 тысячи избирателей - РИА Новости, 11.02.2025
В выборах в Абхазии смогут принять участие 134 тысячи избирателей
В президентских выборах в Абхазии смогут принять участие 134 тысячи избирателей, заявил во вторник председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:24:00+03:00
2025-02-11T13:24:00+03:00
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СУХУМ, 11 фев - РИА Новости. В президентских выборах в Абхазии смогут принять участие 134 тысячи избирателей, заявил во вторник председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан. "Голосующих избирателей на территории Республики Абхазия на сегодняшний день 134 тысячи человек. Что касается зарубежных участков, у нас три участка: два на территории Российской Федерации, в городах Москва и Черкесск", - сказал Маршан на заседании ЦИК во вторник. Он добавил, что еще один участок расположен в городе Адапазары в Турции, адрес участка еще неизвестен. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
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абхазия, москва, турция, адгур ардзинба, в мире
Абхазия, Москва, Турция, Адгур Ардзинба, В мире
В выборах в Абхазии смогут принять участие 134 тысячи избирателей
ЦИК: в выборах в Абхазии смогут принять участие 134 тысячи избирателей