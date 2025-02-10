В ЕС разрешили использовать порошок из мучного жука в продуктах
В ЕС вступило в силу разрешение добавлять порошок из мучного червя в продукты
© Фото : Lukasz MichalczykМучной жук
© Фото : Lukasz Michalczyk
Мучной жук. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. В ЕС в понедельник вступило в силу разрешение использовать в продуктах порошок из личинок мучного жука, который теперь признан "новым пищевым продуктом", следует из публикации Еврокомиссии.
"Разрешение касается порошка, обработанного ультрафиолетовым светом, полученного из целых, термически обработанных и измельченных личинок желтого мучного червя (Tenebrio molitor)", - пояснили в Еврокомиссии.
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Как пишут европейские СМИ, порошок из личинок мучного червя можно будет использовать при производстве хлеба, макаронных изделий, печенья, консервов.
Об использовании такого продукта производитель обязан информировать на этикетке. При этом пропорции порошка в продуктах питания также строго лимитированы и не должны превышать четырех граммов на 100 граммов продукта. Считается, что такая добавка позволит обогатить продукт протеином, не меняя его вкусовые качества.
В августе 2022 года Еврокомиссия на своих страницах в соцсетях предложила жителям ЕС попробовать в пищу насекомых, подчеркнув, что это безопасно, питательно и помогает сохранить окружающую среду. ЕК также напомнила пользователям, что в Евросоюзе в настоящее время зарегистрированы три вида съедобных насекомых в качестве "новых продуктов питания", которые можно выращивать и продавать для потребления в пищу. К таким видам относятся сверчки, мучной хрущак и саранча.
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