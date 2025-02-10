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Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз - РИА Новости, 10.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:28 10.02.2025 (обновлено: 21:57 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998496956.html
Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз
Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз - РИА Новости, 10.02.2025
Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз
Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, его слова приводит... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T20:28:00+03:00
2025-02-10T21:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина
в мире
киев
сша
джейк салливан
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, его слова приводит Telegram-канал агентства УНИАН. &quot;Инициатива идет от военных командиров, Минобороны. &lt;...&gt; Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Так они могут продолжить, если хотят, но это контракт на год. В ближайшие дни — завтра-послезавтра — все детали будут уже официально. Некоторые вещи — это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему один миллион гривен (24 тысячи долларов). Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать вуз после этого года на войне, обучаться бесплатно, государство все будет оплачивать. Я бы обратил внимание на спецусловия по ипотеке — ноль процентов. Все проценты будет покрывать государство&quot;, — сказал глава киевского режима.Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что в Киеве планируют привлечь 18-летних в ВСУ выгодными контрактами, о которых они намерены объявить в ближайшие дни.По его словам, этот проект носит сугубо экспериментальный характер.Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250124/mobilizatsiya-1995240470.html
https://ria.ru/20250207/zelenskij-1998089631.html
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вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, киев, сша, джейк салливан
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина, В мире, Киев, США, Джейк Салливан
Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз

Украинцам 18-25 лет хотят предложить годовой контракт в ВСУ с выплатой $24 000

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, его слова приводит Telegram-канал агентства УНИАН.
«

"Инициатива идет от военных командиров, Минобороны. <...> Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Так они могут продолжить, если хотят, но это контракт на год. В ближайшие дни — завтра-послезавтра — все детали будут уже официально. Некоторые вещи — это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему один миллион гривен (24 тысячи долларов). Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать вуз после этого года на войне, обучаться бесплатно, государство все будет оплачивать. Я бы обратил внимание на спецусловия по ипотеке — ноль процентов. Все проценты будет покрывать государство", — сказал глава киевского режима.

Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что в Киеве планируют привлечь 18-летних в ВСУ выгодными контрактами, о которых они намерены объявить в ближайшие дни.
По его словам, этот проект носит сугубо экспериментальный характер.
Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.
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На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
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