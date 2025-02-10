https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998496956.html

Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз

Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз - РИА Новости, 10.02.2025

Зеленский заговорил о привлечении в ВСУ 18-летних, желающих поступить в вуз

Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, его слова приводит... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T20:28:00+03:00

2025-02-10T20:28:00+03:00

2025-02-10T21:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что планирует предложить особый контракт гражданам 18-25 лет, за год службы в ВСУ обещают 24 тысячи долларов, его слова приводит Telegram-канал агентства УНИАН. "Инициатива идет от военных командиров, Минобороны. <...> Мне кажется, очень неплохое предложение для людей, которые сами хотят пойти на один год по контракту. Так они могут продолжить, если хотят, но это контракт на год. В ближайшие дни — завтра-послезавтра — все детали будут уже официально. Некоторые вещи — это то, что человек сможет за год заработать плюс ко всему один миллион гривен (24 тысячи долларов). Кроме этого, смогут без каких-либо экзаменов выбрать вуз после этого года на войне, обучаться бесплатно, государство все будет оплачивать. Я бы обратил внимание на спецусловия по ипотеке — ноль процентов. Все проценты будет покрывать государство", — сказал глава киевского режима.Ранее Зеленский в интервью агентству Рейтер заявил, что в Киеве планируют привлечь 18-летних в ВСУ выгодными контрактами, о которых они намерены объявить в ближайшие дни.По его словам, этот проект носит сугубо экспериментальный характер.Весной прошлого года Владимир Зеленский подписал закон, снизивший мобилизационный возраст на Украине с 27 до 25 лет. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Киеву предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. МИД Украины подтвердил, что планирует обсудить эту тему с новой американской администрацией.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.

https://ria.ru/20250124/mobilizatsiya-1995240470.html

https://ria.ru/20250207/zelenskij-1998089631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина, в мире, киев, сша, джейк салливан