https://ria.ru/20250210/zelenskiy-1998358966.html

Зеленский подписал себе приговор, заявил Медведчук

Зеленский подписал себе приговор, заявил Медведчук - РИА Новости, 10.02.2025

Зеленский подписал себе приговор, заявил Медведчук

Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов, считает председатель совета... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T10:41:00+03:00

2025-02-10T10:41:00+03:00

2025-02-10T10:41:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал себе приговор, признавшись, что не знает, куда пропали выделенные США на Украину миллиарды долларов, считает председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Ранее Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи — по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО. "На сенсацию тянет не само признание исчезновения основой части помощи Украине, а то, что Зеленский это признал, что подписывает ему, конечно, приговор. То, что "помощь" была изначально огромной ничем не прикрытой коррупционной схемой, было понятно с самого начала поступления этих средств, и уже тогда было ясно, что большинство из них до Украины не доходили", - говорится в статье Медведчука на портале "Смотрим.ру". Как считает Медведчук, теперь Зеленский пытается выгородить себя перед администрацией нового президента США Дональда Трампа, "сдавая" своих подельников в коррупционных схемах, в надежде "пройти свидетелем, вместо обвиняемого". По мнению Медведчука, Зеленский готов подставить под удар в том числе ставленников предыдущих американских властей: назначенных ими украинских чиновников и различных активистов, с которыми Зеленский ранее конфликтовал.

https://ria.ru/20250209/zelenskiy-1998302321.html

https://ria.ru/20250210/dialog-1998328815.html

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в мире, украина, сша, америка, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, нато