https://ria.ru/20250210/zelenskij-1998503496.html

Украину посетят "серьезные люди" из команды Трампа, заявил Зеленский

Украину посетят "серьезные люди" из команды Трампа, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.02.2025

Украину посетят "серьезные люди" из команды Трампа, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T21:39:00+03:00

2025-02-10T21:39:00+03:00

2025-02-10T21:39:00+03:00

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой американского лидера Дональда Трампа. "Мне важно сегодня сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на совместном видении, желательно, главных вещей... На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа, у нас на Украине ещё до мюнхенской конференции. Потом будет мюнхенская конференция, у меня там будет ряд встреч и с вице-президентом (США Джей-Ди Вэнсом – ред.), также будут встречи и с командой президента Трампа", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН. В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Делегацию США на конференции возглавит вице-президент Джей-Ди Вэнс. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.

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Наталья Макарова

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