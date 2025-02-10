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Украину посетят "серьезные люди" из команды Трампа, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.02.2025
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21:39 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/zelenskij-1998503496.html
Украину посетят "серьезные люди" из команды Трампа, заявил Зеленский
Украину посетят "серьезные люди" из команды Трампа, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.02.2025
Украину посетят "серьезные люди" из команды Трампа, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой американского лидера Дональда Трампа. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T21:39:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой американского лидера Дональда Трампа. "Мне важно сегодня сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на совместном видении, желательно, главных вещей... На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа, у нас на Украине ещё до мюнхенской конференции. Потом будет мюнхенская конференция, у меня там будет ряд встреч и с вице-президентом (США Джей-Ди Вэнсом – ред.), также будут встречи и с командой президента Трампа", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН. В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Делегацию США на конференции возглавит вице-президент Джей-Ди Вэнс. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
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в мире, цены на нефть, сша, украина, мюнхен, владимир зеленский, дональд трамп, кит келлог, g7, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, США, Украина, Мюнхен, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кит Келлог, G7, Мюнхенская конференция по безопасности
Украину посетят "серьезные люди" из команды Трампа, заявил Зеленский

Зеленский надеется на встречу в Мюнхене с вице-президентом США и командой Трампа

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что на конференции в Мюнхене встретится с вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и командой американского лидера Дональда Трампа.
«
"Мне важно сегодня сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на совместном видении, желательно, главных вещей... На этой неделе будут некоторые серьезные люди из команды президента Трампа, у нас на Украине ещё до мюнхенской конференции. Потом будет мюнхенская конференция, у меня там будет ряд встреч и с вице-президентом (США Джей-Ди Вэнсом – ред.), также будут встречи и с командой президента Трампа", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН.
В Мюнхене 14-16 февраля пройдет 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсудят актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты. Делегацию США на конференции возглавит вице-президент Джей-Ди Вэнс. В качестве посетителей форума ожидаются Владимир Зеленский, что было подтверждено со стороны Киева, и спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Также в рамках конференции состоится встреча глав МИД G7.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Bloomberg узнал, когда США объявят о мирном плане по Украине
5 февраля, 20:11
 
В миреЦены на нефтьСШАУкраинаМюнхенВладимир ЗеленскийДональд ТрампКит КеллогG7Мюнхенская конференция по безопасности
 
 
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