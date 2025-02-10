Рогов обвинил Зеленского в затягивании военного конфликта
Рогов: Зеленский продолжает агрессивную политику в отношении РФ
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Мир на Украине для Владимира Зеленского смерти подобен, поэтому он продолжает агрессивную политику в отношении России, нацеленную на затягивание конфликта, считает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Зеленский в интервью британскому телеканалу ITV News заявил, что для завершения конфликта на Украине в 2025 году есть все возможности, если у США и ЕС хватит сил "заставить" Россию. Он также выступил за то, чтобы США совместно с Евросоюзом усилили давление на Россию, в первую очередь санкционное.
"Зеленский проговорился. Говоря о давлении и желании кого-то заставить, он фактически продолжает агрессивную политику в отношении России, делая невозможными и перечеркивая любые мирные инициативы, чтобы затянуть военный конфликт. Он не хочет мира, для него это смерти подобно. Ему нужно как можно дольше удержаться у власти, чтобы готовиться к новому конфликту, а не к миру", - сказал РИА Новости Рогов.
По его мнению, вести какие-либо переговоры с Зеленским бесполезно, так как он изначально не настроен на конструктивность и желание мира для Украины.
"Россию принуждать и заставлять не нужно. Да и это никому не по силам. Заставить Россию невозможно, это показали различные варианты западного давления, охоты на россиян по всему миру, блокировки активов и прочих вещей", - сказал Рогов.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, президент США Дональд Трамп говорил о том, что Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".