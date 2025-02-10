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В Курской области после падения БПЛА загорелось здание детского сада - РИА Новости, 10.02.2025
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11:25 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/zdanie-1998367406.html
В Курской области после падения БПЛА загорелось здание детского сада
В Курской области после падения БПЛА загорелось здание детского сада - РИА Новости, 10.02.2025
В Курской области после падения БПЛА загорелось здание детского сада
Здание детского сада загорелось после падения обломков сбитого украинского беспилотника в Курском районе Курской области вечером воскресенья, площадь пожара... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:25:00+03:00
2025-02-10T11:25:00+03:00
происшествия
курская область
россия
курский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 10 фев – РИА Новости. Здание детского сада загорелось после падения обломков сбитого украинского беспилотника в Курском районе Курской области вечером воскресенья, площадь пожара составила 350 квадратных метров, 80 детей распределят в другие учреждения, сообщили в Telegram-канале правительства региона. "Вчера вечером в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. На место оперативно прибыли представители всех необходимых структур и ведомств… площадь пожара составила 350 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет", - говорится в сообщении. На заседании правительства Курской области уточнили, что в данный момент прорабатывается вопрос размещения детей в других дошкольных учреждениях. "В саду у нас числится 80 детей, сегодня они остались дома. Министерство образования и науки Курской области совместно с городом Курском и Курским районом сейчас подбирают вариант детских садов куда можно определить детей, с родителями ведется индивидуальная работа с тем, чтобы учесть их пожелания по распределению", - сообщила в ходе заседания правительства региона врио заместителя председателя правительства Курской области Оксана Крутько. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html
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происшествия, курская область, россия, курский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Происшествия, Курская область, Россия, Курский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Курской области после падения БПЛА загорелось здание детского сада

В Курской области потушили пожар в детсаду после падения БПЛА

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КУРСК, 10 фев – РИА Новости. Здание детского сада загорелось после падения обломков сбитого украинского беспилотника в Курском районе Курской области вечером воскресенья, площадь пожара составила 350 квадратных метров, 80 детей распределят в другие учреждения, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
"Вчера вечером в поселке Юбилейном Курского района из-за падения обломков сбитого БПЛА возник пожар в здании детского сада. На место оперативно прибыли представители всех необходимых структур и ведомств… площадь пожара составила 350 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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На заседании правительства Курской области уточнили, что в данный момент прорабатывается вопрос размещения детей в других дошкольных учреждениях.
"В саду у нас числится 80 детей, сегодня они остались дома. Министерство образования и науки Курской области совместно с городом Курском и Курским районом сейчас подбирают вариант детских садов куда можно определить детей, с родителями ведется индивидуальная работа с тем, чтобы учесть их пожелания по распределению", - сообщила в ходе заседания правительства региона врио заместителя председателя правительства Курской области Оксана Крутько.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 55 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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