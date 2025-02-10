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"В стадии распада". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"В стадии распада". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 10.02.2025
"В стадии распада". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Продвижение российских военных на запад уже привело ВСУ к стадии распада, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:16:00+03:00
2025-02-10T12:16:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Продвижение российских военных на запад уже привело ВСУ к стадии распада, заявил член Шведской королевской академии Ларс Берн в интервью SwebbTV."Сейчас фронт все быстрее и быстрее движется на запад. Это говорит о том, что украинская армия уже находится в стадии распада", — указал Берн.Эксперт также отметил рост военной мощи российской армии, назвав ее одной из крупнейших в мире. Кроме того, он подчеркнул, что Запад в корне неверно оценил Россию."Самое время задаться вопросом: так какого же черта вы разожгли эту опосредованную войну против России? Мы разоружены! Вся Западная Европа разоружена!" — возмутился Берн.Накануне в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Юг" взяли под контроль населенный пункт Орехово-Василевка в ДНР.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, россия, западная европа, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
В мире, Россия, Западная Европа, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
"В стадии распада". На Западе сделали неожиданное заявление о России
SwebbTV: движение ВС России на запад Украины уже привело ВСУ к стадии распада