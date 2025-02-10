https://ria.ru/20250210/zalozhniki-1998508225.html

В ХАМАС назвали предупреждением отсрочку передачи заложников

В ХАМАС назвали предупреждением отсрочку передачи заложников - РИА Новости, 10.02.2025

В ХАМАС назвали предупреждением отсрочку передачи заложников

Палестинское движение ХАМАС назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников Израилю и призвало посредников оказать на него давление, чтобы обмен РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T22:32:00+03:00

2025-02-10T22:32:00+03:00

2025-02-10T22:52:00+03:00

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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало предупредительным сигналом отсрочку передачи заложников Израилю и призвало посредников оказать на него давление, чтобы обмен прошел в срок.Ранее в понедельник представитель военного крыла палестинского движения ХАМАС Абу Убейда заявил, что движение приняло решение отложить запланированное на субботу освобождение заложников из-за "несоблюдение Израилем соглашения". Среди нарушений со стороны Израиля Убейда отметил задержку перемещенных лиц в северную часть сектора Газа и проблемы с доставкой гуманитарной помощью в палестинский анклав."Отсрочка с освобождением заложников - предупредительный сигнал для оккупации (Израилю - ред.) и для давления с целью точного соблюдения пунктов соглашения", - сообщается в заявлении ХАМАС.Движение отметило, что сделало заявление за пять дней до даты освобождения заложников, чтобы предоставить посредникам возможность оказать давление на Израиль с целью соблюдения им обязательств и сохранения "открытой двери" для выполнения обмена в срок.С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись пять обменов. Таким образом, Израиль уже успел вернуть 21 заложника, включая пять граждан Таиланда. В Газе до сих удерживаются 76 заложников, из которых порядка половины считаются погибшими. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.

https://ria.ru/20250210/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250208/netanjahu-1998201357.html

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Наталья Макарова

в мире, израиль, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году