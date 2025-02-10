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ХАМАС отложило запланированное на субботу освобождение заложников - РИА Новости, 10.02.2025
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19:03 10.02.2025 (обновлено: 19:30 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/zalozhniki-1998486951.html
ХАМАС отложило запланированное на субботу освобождение заложников
ХАМАС отложило запланированное на субботу освобождение заложников - РИА Новости, 10.02.2025
ХАМАС отложило запланированное на субботу освобождение заложников
Палестинское движение ХАМАС отложит запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения по сектору Газа, заявил... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T19:03:00+03:00
2025-02-10T19:30:00+03:00
в мире
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
катар
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отложит запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения по сектору Газа, заявил представитель военного крыла движения Абу Убейда в Telegram-канале.&quot;В течение последних трех недель руководство сопротивления наблюдало за нарушениями и несоблюдением противником условий соглашения. &lt;...&gt; В связи с этим передача сионистских заключенных, которые должны были быть освобождены в следующую субботу, 15 февраля, будет отложена до дальнейшего уведомления, пока оккупационные силы не возьмут на себя обязательства и не компенсируют ущерб&quot;, — говорится в сообщении.В числе нарушений со стороны Израиля Абу Убейда отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Израиля с доставкой гуманитарной помощи в анклав. Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
https://ria.ru/20250210/armageddon-1998387649.html
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в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, катар, ближний восток
В мире, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Катар, Ближний Восток
ХАМАС отложило запланированное на субботу освобождение заложников

ХАМАС отложит освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения

© AP Photo / Abdel KareemБойцы ХАМАС
Бойцы ХАМАС - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Abdel Kareem
Бойцы ХАМАС. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС отложит запланированное на субботу освобождение заложников из-за несоблюдения Израилем соглашения по сектору Газа, заявил представитель военного крыла движения Абу Убейда в Telegram-канале.
«

"В течение последних трех недель руководство сопротивления наблюдало за нарушениями и несоблюдением противником условий соглашения. <...> В связи с этим передача сионистских заключенных, которые должны были быть освобождены в следующую субботу, 15 февраля, будет отложена до дальнейшего уведомления, пока оккупационные силы не возьмут на себя обязательства и не компенсируют ущерб", — говорится в сообщении.

В числе нарушений со стороны Израиля Абу Убейда отметил задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть сектора Газа, стрельбу по ним и проблемы, которые возникают у Израиля с доставкой гуманитарной помощи в анклав.

Перемирие на Ближнем Востоке

С 19 января в секторе Газа реализуют первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня.
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За две недели действия соглашения еврейское государство получило 18 заложников и освободило из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителям сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а ЦАХАЛ начала покидать позиции внутри него.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который, предположительно, будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск.
Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен телами погибших, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
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