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Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты
Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты - РИА Новости, 10.02.2025
Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты
Российские дипломаты подвергаются огромному давлению, сталкиваются с угрозами и попытками силовой расправы, рассказала официальный представитель МИД России... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T12:31:00+03:00
2025-02-10T12:31:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские дипломаты подвергаются огромному давлению, сталкиваются с угрозами и попытками силовой расправы, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты. Все равно внутренние ресурсы находятся. Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы. А многие и подвергались этим самым расправам", - сказала Захарова каналу "Россия 24". Десятого февраля в России отмечается День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.
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россия, мария захарова, политика
Россия, Мария Захарова, Политика
Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты
Захарова: российские дипломаты подвергаются огромному давлению и угрозам