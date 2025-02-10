https://ria.ru/20250210/zaharova-1998379963.html

Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты

Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты - РИА Новости, 10.02.2025

Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты

Российские дипломаты подвергаются огромному давлению, сталкиваются с угрозами и попытками силовой расправы, рассказала официальный представитель МИД России... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T12:31:00+03:00

2025-02-10T12:31:00+03:00

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россия

мария захарова

политика

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские дипломаты подвергаются огромному давлению, сталкиваются с угрозами и попытками силовой расправы, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты. Все равно внутренние ресурсы находятся. Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы. А многие и подвергались этим самым расправам", - сказала Захарова каналу "Россия 24". Десятого февраля в России отмечается День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.

https://ria.ru/20250210/putin-1998340258.html

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россия, мария захарова, политика