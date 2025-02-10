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Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты - РИА Новости, 10.02.2025
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12:31 10.02.2025 (обновлено: 12:34 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/zaharova-1998379963.html
Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты
Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты - РИА Новости, 10.02.2025
Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты
Российские дипломаты подвергаются огромному давлению, сталкиваются с угрозами и попытками силовой расправы, рассказала официальный представитель МИД России... РИА Новости, 10.02.2025
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россия
мария захарова
политика
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские дипломаты подвергаются огромному давлению, сталкиваются с угрозами и попытками силовой расправы, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты. Все равно внутренние ресурсы находятся. Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы. А многие и подвергались этим самым расправам", - сказала Захарова каналу "Россия 24". Десятого февраля в России отмечается День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.
https://ria.ru/20250210/putin-1998340258.html
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россия, мария захарова, политика
Россия, Мария Захарова, Политика
Захарова рассказала о давлении, с которым сталкиваются российские дипломаты

Захарова: российские дипломаты подвергаются огромному давлению и угрозам

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские дипломаты подвергаются огромному давлению, сталкиваются с угрозами и попытками силовой расправы, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы даже себе не представляете, какому давлению подвергаются наши дипломаты. Все равно внутренние ресурсы находятся. Столько они уже вынесли и угроз, и попыток силовой расправы. А многие и подвергались этим самым расправам", - сказала Захарова каналу "Россия 24".
Десятого февраля в России отмечается День дипломатического работника, установленный указом президента от 31 октября 2002 года.
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