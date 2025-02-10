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Жителям Мурманской области выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы

Жителям Мурманской области выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы - РИА Новости, 10.02.2025

Жителям Мурманской области выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы

Увеличенную единовременную выплату в честь 80-летия Победы в сумме 80 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и труженики тыла в Мурманской... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T11:02:00+03:00

2025-02-10T11:02:00+03:00

2025-02-10T11:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

мурманская область

ленинград

андрей чибис

80-летие победы в великой отечественной войне

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МУРМАНСК, 10 фев - РИА Новости. Увеличенную единовременную выплату в честь 80-летия Победы в сумме 80 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и труженики тыла в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. "Увеличим единовременную выплату для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов участников, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла до 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы", - написал Чибис в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что выплату получат более 700 северян. На эти цели выделят более 55 миллионов рублей.

https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html

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общество, мурманская область, ленинград, андрей чибис, 80-летие победы в великой отечественной войне