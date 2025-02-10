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Жителям Мурманской области выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы - РИА Новости, 10.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:02 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/yubiley-1998362719.html
Жителям Мурманской области выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы
Жителям Мурманской области выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы - РИА Новости, 10.02.2025
Жителям Мурманской области выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы
Увеличенную единовременную выплату в честь 80-летия Победы в сумме 80 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и труженики тыла в Мурманской... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T11:02:00+03:00
2025-02-10T11:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
мурманская область
ленинград
андрей чибис
80-летие победы в великой отечественной войне
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МУРМАНСК, 10 фев - РИА Новости. Увеличенную единовременную выплату в честь 80-летия Победы в сумме 80 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и труженики тыла в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. "Увеличим единовременную выплату для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов участников, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла до 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы", - написал Чибис в своем Telegram-канале. Глава региона добавил, что выплату получат более 700 северян. На эти цели выделят более 55 миллионов рублей.
https://ria.ru/20250115/vyplata-1993849577.html
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общество, мурманская область, ленинград, андрей чибис, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Мурманская область, Ленинград, Андрей Чибис, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Жителям Мурманской области выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы

В Мурманской области 700 жителям выплатят 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны
Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Георгиевская ленточка на кителе ветерана Великой Отечественной войны. Архивное фото
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МУРМАНСК, 10 фев - РИА Новости. Увеличенную единовременную выплату в честь 80-летия Победы в сумме 80 тысяч рублей получат участники Великой Отечественной войны и труженики тыла в Мурманской области, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"Увеличим единовременную выплату для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов участников, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла до 80 тысяч рублей в честь 80-летия Победы", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что выплату получат более 700 северян. На эти цели выделят более 55 миллионов рублей.
Путин о выплатах фронтовикам ВОВ, их вдовам, узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам ВОВ
15 января, 14:59
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоМурманская областьЛенинградАндрей Чибис80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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