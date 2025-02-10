https://ria.ru/20250210/yokhannis-1998433878.html

Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии заявил об уходе в отставку - РИА Новости, 10.02.2025

Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:18:00+03:00

2025-02-10T15:18:00+03:00

2025-02-10T16:18:00+03:00

в мире

румыния

клаус йоханнис

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КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент."Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности и в Румынии наступит кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента. <...> Чтобы избавить Румынию от этого кризиса — подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", — сказал он.По мнению Йоханниса, от этого решения никто не выиграет, но референдум отрицательно повлиял бы на внутреннюю и внешнюю политику и привел к разделению общества. Йоханнис подчеркнул, что не хочет, чтобы Румыния стала "посмешищем для всего мира".Президентский мандат Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не изберут нового главу государства. На этом фоне партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) начали собирать голоса для отставки президента. Парламент должен был рассмотреть этот вопрос 11 февраля.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования, выявив серьезные нарушения. Первый тур новых выборов назначен на 4 мая.

https://ria.ru/20250208/es-1998119716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, румыния, клаус йоханнис