Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии заявил об уходе в отставку - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 10.02.2025 (обновлено: 16:18 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/yokhannis-1998433878.html
Президент Румынии заявил об уходе в отставку
Президент Румынии заявил об уходе в отставку - РИА Новости, 10.02.2025
Президент Румынии заявил об уходе в отставку
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:18:00+03:00
2025-02-10T16:18:00+03:00
в мире
румыния
клаус йоханнис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg
КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент."Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности и в Румынии наступит кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента. &lt;...&gt; Чтобы избавить Румынию от этого кризиса — подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", — сказал он.По мнению Йоханниса, от этого решения никто не выиграет, но референдум отрицательно повлиял бы на внутреннюю и внешнюю политику и привел к разделению общества. Йоханнис подчеркнул, что не хочет, чтобы Румыния стала "посмешищем для всего мира".Президентский мандат Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не изберут нового главу государства. На этом фоне партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) начали собирать голоса для отставки президента. Парламент должен был рассмотреть этот вопрос 11 февраля.В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования, выявив серьезные нарушения. Первый тур новых выборов назначен на 4 мая.
https://ria.ru/20250208/es-1998119716.html
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:0:2598:1948_1920x0_80_0_0_89fd53fb5cc65372ff9d332449a9869a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, клаус йоханнис
В мире, Румыния, Клаус Йоханнис
Президент Румынии заявил об уходе в отставку

Президент Румынии Йоханнис 12 февраля уйдет в отставку

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 10 фев — РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на брифинге, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент.
"Через несколько дней парламент проголосует за мое отстранение от должности и в Румынии наступит кризис, поскольку начинается референдум об отставке президента. <...> Чтобы избавить Румынию от этого кризиса — подайте в отставку. Я покину свой пост послезавтра, 12 февраля", — сказал он.
По мнению Йоханниса, от этого решения никто не выиграет, но референдум отрицательно повлиял бы на внутреннюю и внешнюю политику и привел к разделению общества. Йоханнис подчеркнул, что не хочет, чтобы Румыния стала "посмешищем для всего мира".
Президентский мандат Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. С тех пор он продолжает исполнять обязанности, пока не изберут нового главу государства. На этом фоне партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) начали собирать голоса для отставки президента. Парламент должен был рассмотреть этот вопрос 11 февраля.
В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, по итогам которых лидером первого тура стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22,94 процента голосов благодаря активной кампании в TikTok. Второе место заняла Елена Ласкони с 19,18 процента, выступающая за укрепление партнерства с НАТО и США. Но 6 декабря Конституционный суд аннулировал итоги голосования, выявив серьезные нарушения. Первый тур новых выборов назначен на 4 мая.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
В Румынии назвали ЕС препятствием для развития стран-членов
8 февраля, 10:41
 
В миреРумынияКлаус Йоханнис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала