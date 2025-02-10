https://ria.ru/20250210/yakutsk-1998333685.html

Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание детей

Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание детей - РИА Новости, 10.02.2025

Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание детей

Экс-воспитатель школы-интерната в Якутске осуждена за истязание неслышащих детей, кроме того, женщина ответила за дачу ложных показаний, она проведет в колонии... РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T06:51:00+03:00

2025-02-10T06:51:00+03:00

2025-02-10T06:51:00+03:00

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Экс-воспитатель школы-интерната в Якутске осуждена за истязание неслышащих детей, кроме того, женщина ответила за дачу ложных показаний, она проведет в колонии 4 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Ранее сообщалось, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. СК возбудил уголовное дело. "Якутский городской суд.. огласил приговор бывшему воспитателю ГКОУ "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся", обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, г", части 2, статьи 117 (истязание), части 2, статьи 307 (дача заведомо ложных показаний) УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних лиц, сроком на 2 года 6 месяцев. Также суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с осужденной в счет возмещения морального вреда потерпевшим 600 000 рублей", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что, по данным следствия, женщина проявляла жестокое отношение к своим подопечным. В течение четырех лет из личной неприязни к детям она регулярно избивала их.

https://ria.ru/20250206/ritual-1997849628.html

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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), якутский городской суд