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Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание детей - РИА Новости, 10.02.2025
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06:51 10.02.2025
https://ria.ru/20250210/yakutsk-1998333685.html
Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание детей
Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание детей - РИА Новости, 10.02.2025
Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание детей
Экс-воспитатель школы-интерната в Якутске осуждена за истязание неслышащих детей, кроме того, женщина ответила за дачу ложных показаний, она проведет в колонии... РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T06:51:00+03:00
2025-02-10T06:51:00+03:00
происшествия
якутск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
якутский городской суд
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ЯКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Экс-воспитатель школы-интерната в Якутске осуждена за истязание неслышащих детей, кроме того, женщина ответила за дачу ложных показаний, она проведет в колонии 4 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона. Ранее сообщалось, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. СК возбудил уголовное дело. "Якутский городской суд.. огласил приговор бывшему воспитателю ГКОУ "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся", обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, г", части 2, статьи 117 (истязание), части 2, статьи 307 (дача заведомо ложных показаний) УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних лиц, сроком на 2 года 6 месяцев. Также суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с осужденной в счет возмещения морального вреда потерпевшим 600 000 рублей", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что, по данным следствия, женщина проявляла жестокое отношение к своим подопечным. В течение четырех лет из личной неприязни к детям она регулярно избивала их.
https://ria.ru/20250206/ritual-1997849628.html
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происшествия, якутск, россия, следственный комитет россии (ск рф), якутский городской суд
Происшествия, Якутск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Якутский городской суд
Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание детей

Экс-воспитателя в Якутске осудили на четыре года за истязание глухих детей

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 фев - РИА Новости. Экс-воспитатель школы-интерната в Якутске осуждена за истязание неслышащих детей, кроме того, женщина ответила за дачу ложных показаний, она проведет в колонии 4 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Ранее сообщалось, что в единственной в Якутии республиканской специальной (коррекционной) школе-интернате для неслышащих детей одна из педагогов заступилась за воспитанников и записала на видео их жалобы на систематические унижения и оскорбления со стороны учительницы. СК возбудил уголовное дело.
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"Якутский городской суд.. огласил приговор бывшему воспитателю ГКОУ "Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат для неслышащих обучающихся", обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, г", части 2, статьи 117 (истязание), части 2, статьи 307 (дача заведомо ложных показаний) УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних лиц, сроком на 2 года 6 месяцев. Также суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с осужденной в счет возмещения морального вреда потерпевшим 600 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что, по данным следствия, женщина проявляла жестокое отношение к своим подопечным. В течение четырех лет из личной неприязни к детям она регулярно избивала их.
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