Яковенко объяснил, зачем Европа стремится продлить украинский конфликт
Яковенко: Европа хочет через конфликт на Украине влиять на информпространство
Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Европейские элиты стремятся продлить или заморозить украинский конфликт, чтобы сохранить свое влияние на разделенное мировое информпространство с возможностью цензурировать неугодные мнения, считает заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член научного совета при Совбезе РФ Александр Яковенко.
В статье "Дипломатия и ее отражение в информпространстве", полная версия которой будет опубликована на сайте ria.ru, Яковенко отметил разделенный характер сегодняшнего информационного пространства. Он указал, что существует сегмент России и ее единомышленников, сегмент Глобального Юга, который был в когнитивной зависимости от Запада до СВО, а также подконтрольный западным странам сегмент с цензурой и недопущением альтернативных точек зрения.
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"Урегулирование украинского конфликта грозит сломом всей этой конструкции и, можно надеяться, приведет к созданию единого мирового информационного пространства без железных занавесов со стороны Запада, с ликвидацией цензуры и практики "отмены" других мнений", - подчеркнул Яковенко.
Ученый также отметил, что отмена цензуры начинается там, где она началась, - в Америке, что привело к "испугу" европейских элит и их стремлению продлить или заморозить конфликт, сохранить возможность "отменять" других, вплоть до запрета политических соперников, как, например, в случае с правой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую некоторые силы хотят запретить в ФРГ.
В немецком парламенте 30 января прошли дебаты по двум резолюциям, продвигающим запрет правой партии АдГ. Первая резолюция, предложенная группой из 113 депутатов от разных фракций, предлагала бундестагу обратиться в конституционный суд с просьбой признать АдГ неконституционной партией и конфисковать ее активы. Другой проект резолюции, предложенный 43 депутатами от партии "Зеленые", предлагал изучить возможность и перспективы подобного обращения в конституционный суд. Характеризовавшиеся высокой степенью эмоционального напряжения дебаты не завершились голосованием: обе резолюции были отправлены на рассмотрение соответствующих комитетов.