https://ria.ru/20250210/wildberries-1998442743.html

Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем

Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем - РИА Новости, 10.02.2025

Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем

Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с Владиславом Бакальчуком. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:55:00+03:00

2025-02-10T15:55:00+03:00

2025-02-10T17:02:00+03:00

wildberries

владислав бакальчук

общество

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с Владиславом Бакальчуком."Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади", - написала она в своем телеграм-канале.Ранее юрист Бакальчука Елена Ковалева сообщила РИА Новости, что суд "расторг брак и оставил детей с матерью", к вопросу о разделе имущества он вернется на следующем заседании 18 февраля.Процесс проходит в закрытом режиме.Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.

https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html

https://ria.ru/20241017/abyuz-1978599270.html

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2025

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wildberries, владислав бакальчук, общество