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Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем - РИА Новости, 10.02.2025
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15:55 10.02.2025 (обновлено: 17:02 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/wildberries-1998442743.html
Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем
Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем - РИА Новости, 10.02.2025
Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем
Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с Владиславом Бакальчуком. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:55:00+03:00
2025-02-10T17:02:00+03:00
wildberries
владислав бакальчук
общество
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с Владиславом Бакальчуком."Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади", - написала она в своем телеграм-канале.Ранее юрист Бакальчука Елена Ковалева сообщила РИА Новости, что суд "расторг брак и оставил детей с матерью", к вопросу о разделе имущества он вернется на следующем заседании 18 февраля.Процесс проходит в закрытом режиме.Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html
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wildberries, владислав бакальчук, общество
Wildberries, Владислав Бакальчук, Общество
Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем

Основательница Wildberries Ким подтвердила состоявшийся развод с Бакальчуком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТатьяна Ким
Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Татьяна Ким. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с Владиславом Бакальчуком.
"Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади", - написала она в своем телеграм-канале.
Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Татьяна Ким (Бакальчук): история успеха основательницы Wildberries
Вчера, 17:40
Ранее юрист Бакальчука Елена Ковалева сообщила РИА Новости, что суд "расторг брак и оставил детей с матерью", к вопросу о разделе имущества он вернется на следующем заседании 18 февраля.
Процесс проходит в закрытом режиме.
Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
Татьяна Бакальчук - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Основательница Wildberries рассказала об абьюзивных отношениях
17 октября 2024, 20:24
 
WildberriesВладислав БакальчукОбщество
 
 
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