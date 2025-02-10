https://ria.ru/20250210/wildberries-1998442743.html
Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем
Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем - РИА Новости, 10.02.2025
Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем
Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с Владиславом Бакальчуком. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:55:00+03:00
2025-02-10T15:55:00+03:00
2025-02-10T17:02:00+03:00
wildberries
владислав бакальчук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972238238_226:0:3063:1596_1920x0_80_0_0_769d7bc88a10105ed0ef1d9d9f268a8a.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Основательница Wildberries Татьяна Ким подтвердила свой развод с Владиславом Бакальчуком."Сегодня суд удовлетворил мой иск о разводе, дети остаются со мной. Я рада, что этот непростой период позади", - написала она в своем телеграм-канале.Ранее юрист Бакальчука Елена Ковалева сообщила РИА Новости, что суд "расторг брак и оставил детей с матерью", к вопросу о разделе имущества он вернется на следующем заседании 18 февраля.Процесс проходит в закрытом режиме.Суду предстоит решить вопрос как о разводе, так и о разделе совместного имущества, в том числе компании Wildberries. Как ранее пояснила юрист Бакальчука Елена Ковалева, ее доверитель настаивает на сохранении брака, поэтому суду предстоит рассмотреть его ходатайство о примирении.
https://ria.ru/20250210/bakalchuk-1961937220.html
https://ria.ru/20241017/abyuz-1978599270.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972238238_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_84179a5cbee31b9a8714ec7c2c7501d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, владислав бакальчук, общество
Wildberries, Владислав Бакальчук, Общество
Основательница Wildberries подтвердила состоявшийся развод с мужем
Основательница Wildberries Ким подтвердила состоявшийся развод с Бакальчуком