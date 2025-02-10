https://ria.ru/20250210/wildberries-1998438281.html

Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе

Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе - РИА Новости, 10.02.2025

Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе

Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T15:40:00+03:00

2025-02-10T15:40:00+03:00

2025-02-10T15:58:00+03:00

wildberries

владислав бакальчук

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева."Суд расторг брак и оставил детей с матерью", — сказала она.По словам юриста, суд отдельно рассматривает вопрос о разводе и разделе имущества, в том числе компании Wildberries. К последнему он вернется на следующем заседании, которое назначили на 18 февраля.Процесс проходит в закрытом режиме.Как ранее поясняла Ковалева, ее доверитель настаивал на сохранении брака.Ким подала иск о разводе в конце июня. В середине сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Тогда основательница компании обвинила мужа в попытке захвата бизнеса.

https://ria.ru/20250203/wildberries-1997195333.html

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wildberries, владислав бакальчук, москва, общество