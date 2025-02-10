Рейтинг@Mail.ru
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе - РИА Новости, 10.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 10.02.2025 (обновлено: 15:58 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/wildberries-1998438281.html
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе - РИА Новости, 10.02.2025
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе
Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:40:00+03:00
2025-02-10T15:58:00+03:00
wildberries
владислав бакальчук
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970461151_0:192:3133:1954_1920x0_80_0_0_d30d0e3ca6084a8fe4b996186a7f79e4.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева."Суд расторг брак и оставил детей с матерью", — сказала она.По словам юриста, суд отдельно рассматривает вопрос о разводе и разделе имущества, в том числе компании Wildberries. К последнему он вернется на следующем заседании, которое назначили на 18 февраля.Процесс проходит в закрытом режиме.Как ранее поясняла Ковалева, ее доверитель настаивал на сохранении брака.Ким подала иск о разводе в конце июня. В середине сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Тогда основательница компании обвинила мужа в попытке захвата бизнеса.
https://ria.ru/20250203/wildberries-1997195333.html
https://ria.ru/20250204/wildberries-1997330260.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970461151_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e30515cb96783cb6463086b2d6327f8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
wildberries, владислав бакальчук, москва, общество
Wildberries, Владислав Бакальчук, Москва, Общество
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе

Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкОсновательница компании Wildberries Татьяна Ким
Основательница компании Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Основательница компании Wildberries Татьяна Ким. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева.
"Суд расторг брак и оставил детей с матерью", — сказала она.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Wildberries заблокировала фейковый сайт маркетплейса
3 февраля, 22:44
По словам юриста, суд отдельно рассматривает вопрос о разводе и разделе имущества, в том числе компании Wildberries. К последнему он вернется на следующем заседании, которое назначили на 18 февраля.
Процесс проходит в закрытом режиме.
Как ранее поясняла Ковалева, ее доверитель настаивал на сохранении брака.
Ким подала иск о разводе в конце июня. В середине сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Тогда основательница компании обвинила мужа в попытке захвата бизнеса.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
ФАС предписала Wildberries и Ozon согласовывать скидки с продавцами
4 февраля, 15:33
 
WildberriesВладислав БакальчукМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала