https://ria.ru/20250210/wildberries-1998438281.html
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе - РИА Новости, 10.02.2025
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе
Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T15:40:00+03:00
2025-02-10T15:40:00+03:00
2025-02-10T15:58:00+03:00
wildberries
владислав бакальчук
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Савеловский суд Москвы расторг брак основательницы Wildberries Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, сообщила РИА Новости его юрист Елена Ковалева."Суд расторг брак и оставил детей с матерью", — сказала она.По словам юриста, суд отдельно рассматривает вопрос о разводе и разделе имущества, в том числе компании Wildberries. К последнему он вернется на следующем заседании, которое назначили на 18 февраля.Процесс проходит в закрытом режиме.Как ранее поясняла Ковалева, ее доверитель настаивал на сохранении брака.Ким подала иск о разводе в конце июня. В середине сентября в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Тогда основательница компании обвинила мужа в попытке захвата бизнеса.
https://ria.ru/20250203/wildberries-1997195333.html
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wildberries, владислав бакальчук, москва, общество
Wildberries, Владислав Бакальчук, Москва, Общество
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries о разводе
Суд удовлетворил иск основательницы Wildberries Татьяны Ким о разводе