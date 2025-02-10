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В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 10.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:38 10.02.2025 (обновлено: 07:40 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998325407.html
В Киеве прогремели новые взрывы
В Киеве прогремели новые взрывы - РИА Новости, 10.02.2025
В Киеве прогремели новые взрывы
Взрывы во второй раз после полуночи прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T02:38:00+03:00
2025-02-10T07:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы во второй раз после полуночи прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве. "В Киеве снова были слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Также ночью сообщалось о взрывах в городе Обухов Киевской области, в Хмельницкой области, в Миргороде Полтавской области, в самой Полтаве, в Вознесенске Николаевской области, в Сумах и его окрестностях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998324140.html
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киев, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы во второй раз после полуночи прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Киеве.
«
"В Киеве снова были слышны взрывы", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Также ночью сообщалось о взрывах в городе Обухов Киевской области, в Хмельницкой области, в Миргороде Полтавской области, в самой Полтаве, в Вознесенске Николаевской области, в Сумах и его окрестностях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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