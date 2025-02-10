https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998323158.html

В Николаевской области прогремели взрывы

В Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 10.02.2025

В Николаевской области прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в городе Вознесенск Николаевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 10.02.2025

2025-02-10T01:36:00+03:00

2025-02-10T01:36:00+03:00

2025-02-10T01:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Вознесенск Николаевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. "Вознесенск, Николаевская область - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Николаевской области Украины воздушная тревога звучит с 23.32 мск воскресенья. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998322595.html

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николаевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины