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В районе Сум прогремели взрывы
В районе Сум прогремели взрывы - РИА Новости, 10.02.2025
В районе Сум прогремели взрывы
Взрывы прозвучали в районе Сум на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. РИА Новости, 10.02.2025
2025-02-10T01:25:00+03:00
2025-02-10T01:25:00+03:00
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы прозвучали в районе Сум на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Вечером в воскресенье украинские СМИ уже сообщали о взрыве в Сумах. "Сумы/район - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит с 21.16 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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сумы, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В районе Сум прогремели взрывы
В районе Сум на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы