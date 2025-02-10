https://ria.ru/20250210/vzryv-1998513664.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 11.02.2025

В Харькове прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-10T23:58:00+03:00

2025-02-10T23:58:00+03:00

2025-02-11T00:05:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное"."В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, россия, харьковская область, дмитрий песков