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Выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 10.02.2025
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12:00 10.02.2025 (обновлено: 15:45 10.02.2025)
https://ria.ru/20250210/vystavka-1998357572.html
Выставка "КоШарики Шоу" в Москве
Выставка "КоШарики Шоу" в Москве - РИА Новости, 10.02.2025
Выставка "КоШарики Шоу" в Москве
В минувшие выходные в Москве состоялась выставка "КоШарики Шоу". Питомцы самых разных пород — в фотоленте Ria.ru.
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60
фото, фото
Фото

Выставка "КоШарики Шоу" в Москве

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Дзен
В минувшие выходные в Москве состоялась выставка "КоШарики Шоу". Питомцы самых разных пород — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В Москве прошла выставка "КоШарики Шоу".

Кошки породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

В Москве прошла выставка "КоШарики Шоу".

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Своих котят представили самые лучшие и известные питомники со всей России.

Кошки породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве

Своих котят представили самые лучшие и известные питомники со всей России.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На выставке можно было увидеть более 300 котят 25 разных пород.

Кошки бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

На выставке можно было увидеть более 300 котят 25 разных пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

За понравившуюся кошку или питомник можно было проголосовать.

Девушка играет с кошками породы мейн-кун на выставке КоШарики Шоу в Москве

За понравившуюся кошку или питомник можно было проголосовать.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Победители зрительского голосования получили призы и награды.

Кошка породы девон-рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве

Победители зрительского голосования получили призы и награды.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Посетители могли купить котенка практически любой породы.

Девушка держит в руках котенка породы канадский сфинкс на выставке КоШарики Шоу в Москве

Посетители могли купить котенка практически любой породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

Кошки на выставке КоШарики Шоу в Москве

Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Зрители смогли полюбоваться красивейшими кошками разных пород.

Кошка бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Зрители смогли полюбоваться красивейшими кошками разных пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На выставке представлены породы кошек от самых больших до самых маленьких в мире.

Кошка породы чаузи на выставке КоШарики Шоу в Москве

На выставке представлены породы кошек от самых больших до самых маленьких в мире.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Гости могли также купить литературу о животных и эксклюзивные товары для питомцев.

Кошка породы хайленд-фолд (шотландская длинношерстная вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Гости могли также купить литературу о животных и эксклюзивные товары для питомцев.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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10 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания и редких, и популярных пород.

Кошки тайской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания и редких, и популярных пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Выставка проходит с 2013 года. Это всегда красочный праздник для любителей животных.

Кошка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) выставке КоШарики Шоу в Москве

Выставка проходит с 2013 года. Это всегда красочный праздник для любителей животных.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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