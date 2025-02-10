Выставка "КоШарики Шоу" в Москве

В Москве прошла выставка "КоШарики Шоу".
Своих котят представили самые лучшие и известные питомники со всей России.
Своих котят представили самые лучшие и известные питомники со всей России.
На выставке можно было увидеть более 300 котят 25 разных пород.
На выставке можно было увидеть более 300 котят 25 разных пород.
За понравившуюся кошку или питомник можно было проголосовать.
За понравившуюся кошку или питомник можно было проголосовать.
Победители зрительского голосования получили призы и награды.
Победители зрительского голосования получили призы и награды.
Посетители могли купить котенка практически любой породы.
Посетители могли купить котенка практически любой породы.
Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.
Все животные прошли обязательный ветеринарный контроль.
Зрители смогли полюбоваться красивейшими кошками разных пород.
Зрители смогли полюбоваться красивейшими кошками разных пород.
На выставке представлены породы кошек от самых больших до самых маленьких в мире.
На выставке представлены породы кошек от самых больших до самых маленьких в мире.
Гости могли также купить литературу о животных и эксклюзивные товары для питомцев.
Гости могли также купить литературу о животных и эксклюзивные товары для питомцев.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания и редких, и популярных пород.
Специалисты всегда готовы рассказать об особенностях содержания и редких, и популярных пород.
Выставка проходит с 2013 года. Это всегда красочный праздник для любителей животных.
Выставка проходит с 2013 года. Это всегда красочный праздник для любителей животных.